Владимир Путин первым подал документы на выдвижение в качестве кандидата на пост президента России

Президент России Владимир Путин первым подал в Центральную избирательную комиссию страны документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, пишет «РИА Новости». Он будет участвовать как самовыдвиженец.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

Действующий президент России Владимир Путин намерен баллотироваться на новый срок. О своих планах он рассказал герою ДНР Артему Жоге, который после церемонии вручения медали «Золотая Звезда» попросил его от всего Донбасса «принять участие в этих выборах, потому что работы очень много».

— Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться, — сказал Владимир Путин 8 декабря.



В минувшие выходные съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Голосование на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ провел председатель партии Дмитрий Медведев.



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Татьяна Демина