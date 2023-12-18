На фоне успеха сериала «Слово пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (архив)

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах. О своих планах писатель рассказал на встрече, которую организовали книжный сервис «Яндекс Плюса» — «Букмейт» и издательство Individuum.

Гараев рассказал, что планирует написать книгу о «бабских конторах». Так называли криминальные группировки, которые состояли из женщин. Писатель объяснил, что давно планировал написать на эту тему, но воплотить идею в жизнь не мог по причине того, что женщины неохотно говорили о своем криминальном прошлом.

Ситуация изменилась после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На волне успеха участницы банд стали охотнее рассказывать о группировках, в которых они состояли.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (архив)

Напомним, в декабре 2020 года независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

Сейчас книга занимает вторую строчку рейтинга самых продаваемых книг на «Литрес». С 9 ноября по 9 декабря спрос на книгу Гараева увеличился в 70 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью произведение пользовалось в период с 3 по 9 декабря: на эти семь дней пришлось 65% от общего количества проданных за месяц экземпляров.



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Айрат Назипов