В Татарстане потеплеет до +4 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в предпоследнюю неделю декабря ожидается потепление до +4 градусов, дожди, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Температуры воздуха поднимутся выше ноля градусов уже завтра. Ночью во вторник, 19 декабря, прогнозируется от -2 до -7°С, днем — от -4 до +1°С. Установится облачная погода. Ожидается небольшой снег, днем местами мокрый.

Снег, в том числе мокрый, днем местами переходящих в дождь, прогнозируется в среду, 20 декабря. Ночью ожидается от -1 до -6 градусов, днем — от 0 до +4°С. В районах Татарстана ожидается налипание мокрого снега, юго-западный ветер с порывами до 15—20 м/с.

Ночью и утром 20 декабря прогнозируется кратковременная метель. На дорогах возможна гололедица, местами сильная, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.

Мокрый снег и дождь, а также юго-западный ветер с порывами 15—20 м/с сохранятся в республике и в четверг, 21 декабря. Ночные температуры составят от -2 до +1 градуса, днем — от 0 до +4°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 22 декабря, и в субботу, 23 декабря, «очень теплая погода» сохранится. Также ожидается мокрый снег и дождь. Температуры воздуха ожидаются в пределах -2... +2 градусов.



Прошедшей ночью в Татарстане наблюдался снег, метели и ветер с порывами до 16 м/с. Температуры воздуха составили от -5 до -11 градусов, к утру в западных районах потеплело до 0... -3°С.

Днем в восточных районах Татарстана наблюдались снег и метель. В полдень на западе республики зафиксировали от 0 до -1 градуса, на востоке — до -6°С.

Напомним, в первой половине декабря в Татарстане наблюдались аномальные морозы. Из-за них в республики действовало два штормовых предупреждения. Среднесуточные температуры воздуха опускались ниже нормы на 9—28 градусов.



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Татьяна Демина