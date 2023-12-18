Проект нового парка аттракционов в Казани получил положительное заключение историко-культурной экспертизы

Фото: скриншот realnoevremya.ru документации заключения

Проект нового парка аттракционов в Казани, который собираются построить в Ново-Савиновском районе рядом с парком Победы, получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

— Проведение работ по проекту строительства «Парк аттракционов в г. Казань» по адресу: Республика Татарстан, город Казань, Ново-Савиновский район, проспект Ямашева, д. 44, д.44Б возможно (положительное заключение) без угрозы разрушения объектов культурного наследия, — говорится в заключении.

На указанной территории, согласно экспертизе, не нашли «объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».



скриншот realnoevremya.ru документации заключения

В заключении также указывается, что планируемый участок застройки не затрагивает ближайшие известные объекты археологического наследия, а именно: Достопримечательное место «Культурный слой Кизической слободы города Казани XVII — XVIII веков» и «Казанская стоянка».

Заказчиком экспертизы выступило ООО «АртТехПроект». Она проводилась с 22 ноября по 7 декабря.

Напомним, в апреле прошлого года в Казани разобрали единственный парк аттракционов «Кырлай». Новый парк аттракционов построят рядом с ТЦ «Парк Хаус». Окончательное решение о строительстве нового парка аттракционов у парка Победы власти приняли в конце 2022-го. Его появление анонсировали еще августе 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (парк «Кырлай» в ноябре 2020 года)

Стоит отметить, что как только появились слухи, что рядом с парком Победы появится новое общественное пространство, экологии забили тревогу. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова обратила внимание, что выбранная для парка аттракционов зона является особо охраняемой природной территорией — она в таком же статусе, как озеро Лебяжье.

— Еще в 2009 году вышел документ, что природно-ландшафтная часть парка Победы является ООПТ местного значения. Но ощущение такое, что этого статуса стараются не замечать. А тем временем статус ООПТ местного значения говорит о том, что здесь никакого строительства быть не должно, а тем более капитального. Напротив, эта территория предназначена для сохранения природного ландшафта, — разъясняла она «Реальному времени», высказывая опасения, что в процессе строительства существующий природный ландшафт будет просто-напросто уничтожен. По ее оценкам, для размещения аттракционов придется засыпать весь водно-болотный комплекс с ивняками, болотцами и озерцами.

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Илина Хакимова