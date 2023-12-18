МВД Татарстана объявило в международный розыск второго фигуранта дела ОПС «Тукаевские»

Фото: скриншот realnoevremya.ru с базы розыска МВД РФ

Заочный арест для 36-летнего Максима Пузанова по делу ОПС «Тукаевские» санкционировал Вахитовский райсуд Казани. МВД Татарстана объявило его в международный розыск, заочно обвинив в вымогательстве в составе организованной группы и участии в преступном сообществе, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского суда.



В данный момент Пузанов находится в международном розыске. В 2015-м в Казани он получил судимость за умышленное причинение вреда чужому имуществу, оскорбление представителя власти и применение к нему насилия. Тогда Вахитовский суд наказал его тремя годами колонии строгого режима.

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана, Пузанов совместно с иными лицами входил в состав преступного сообщества под руководством беглого криминального авторитета Анатолия Агрбы, Альфреда Гильмутдинова, Геннадия Кирилова и Наиля Шайхутдинова и иных лиц, на счету которых — вымогательства денежных средств граждан, разбойное нападение, мошенничество в сфере страхования, поджоги и организация незаконной миграции в 2009—2017 годах.

Напомним, в октябре 2022 года Вахитовский райсуд Казани вернул дело ОПС «Тукаевские» с 30-ю обвиняемыми на доследование, указав на ошибки в обвинительном заключении. Возврат сопровождался массовым освобождением обвиняемых из-под стражи. За решеткой остался лишь Кирилов, арестованный еще и по делу банды «Тукаевские», которое сейчас рассматривает Верховный суд Татарстана.

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Ирина Плотникова