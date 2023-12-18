Сергей Шойгу доложит Владимиру Путину об итогах деятельности ВС России за 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во вторник, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. На нем глава ведомства Сергей Шойгу расскажет об итогах деятельности российских Вооруженных сил за 2023 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, на заседании планируют обсудить задачи, поставленные на будущее, а также определить приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. В заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

В этот же день глава государства посетит Национальный центр управления обороной России. Там Владимиру Путину продемонстрируют современные и перспективные образцы техники и вооружений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2024 году российские войска проведут комплекс учений. В некоторых случаях планируют пригласить солдат иностранных государств. Итоговым мероприятием станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил.

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Айрат Назипов