Владимир Комлев покинет должность главы НСПК

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Ассоциация банков России/YouTube.com

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост. Он уйдет с должности в январе 2024 года, сообщает Frank Media со ссылкой на источники и пресс-службу НСПК.

Исполнять обязанности гендиректора первое время будет Олег Тишаков, который курирует правовое направление НСПК. Вместе с Комлевым они должны встретиться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Но окончательное решение о замене еще не принято.

Один источник издания связывает увольнение с неожиданным решением Центробанка. Другой указывает, что это может быть и позиция регулятора, и решение Комлева, который ранее уже предпринимал попытки оставить пост.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Владимир Комлев возглавил Национальную систему платежных карт в 2014 году. Под его руководством в стране появилась российская платежная система «Мир». Ее доля сегодня составляет более 52% в общем объеме платежей по банковским картам.

В сентябре 2022 года в отношении Владимира Комлева ввели санкции. Вместе с ним под рестрикции США попали 43 физических и 32 юридических лица.



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Айрат Назипов