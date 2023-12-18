Главную елку Казани откроют 23 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главную елку столицы Татарстана, установленную у Центра семьи «Казан», откроют 23 декабря. Об этом сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

— В основе концепции открытия главной елки заложено интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи. Главный герой — символ 2024 года — Дракон сразится с недоброжелателями за защиту главного семейного праздника — Нового года. Помогут ему Дед Мороз и Снегурочка, — рассказала она.

Открытие центральной елки Казани запланировано на 16.30. На концерте выступят солисты казанской филармонии, Лэйна, Анастасия Макарова.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году главную елку Казани открыли 20 декабря. В тот же день от «Чаши» отправили партию гуманитарного груза в подшефный Татарстану Лисичанск.

Напомним, организация открытия главной новогодней елки Казани у «Чаши» обойдется городскому бюджету в 2,17 млн рублей. Управление культуры столицы Татарстана подписало контракт с местным ООО «Пропраздник».

В этом году на организацию открытия главной новогодней елки Казань готова была направить 2,6 млн рублей. Ее установка обошлась в 15 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина