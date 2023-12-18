Писателя Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов

Писателя Георгия Чхартишвили* (Бориса Акунина*) внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

— Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР, — сказано на сайте.

На прошлой неделе в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Акунин* оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Он также говорил, что у Киева мало шансов добиться успеха в конфликте с Россией.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Борис Акунин* начал писать художественную прозу с 1998 года. Среди самых известных его работ — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. С 2014 года проживает с семьей в Лондоне. Писатель стал самым читаемым автором среди жителей Казани по итогам 2017 года.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Айрат Назипов