«И взыскать 14 миллионов»: в Казани прокурор просит 8 лет колонии для замглавы ФСС

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Сегодня в Вахитовском суде Казани намечено выступление с последним словом обвиняемых по делу о «колясочной» афере на 14,5 млн рублей. В прениях для бывшего зама управляющего отделением Фонда соцстраха в Татарстане Камиля Фатыхова гособвинитель запросил 8 лет колонии общего режима за мошенничество и попытку такового, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



По 8 лет помощник прокурора района Михаил Житлов потребовал и для двух других фигурантов дела — экс-начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марата Сагирова и его младшего брата Ильдара, сотрудника ООО «Альянс». По мнению стороны обвинения, вина каждого из подсудимых полностью доказана в суде.

«Требование стороны обвинение абсолютно незаконно. Прокурор в прениях лишь озвучил сроки, на доказательства не ссылался, доводы стороны защиты не опроверг!» — заявил «Реальному времени» адвокат экс-заместителя отделения ФСС Айдар Сейтумеров.

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По словам защитника, в деле нет ни одного доказательства, что его обвиняемый в мошенничестве клиент получал хоть какую-то выгоду. «По факту все без исключения инвалиды [по делу] получили коляски, а что касается якобы завышенной цены, то установлено — минимум один инвалид самостоятельно купил в Набережных Челнах коляску по такой же цене», — сообщил Сейтумеров, отмечая, что ряд свидетелей обвинения в суде поменяли показания, заявив об оказанном на них давлении.

Подсудимые и адвокаты считают — судебный процесс полностью опроверг версию силовиков, и настаивают на полном оправдании. В частности, Камиль Фатыхов неоднократно заявлял об оговоре со стороны бывших коллег и некомпетентности органов следствия. Ну а Марсель Шагиахметов, адвокат Сагирова-младшего, указывал на то, что его клиент работал в «Альянсе» по совместительству, курьером, сам никаких решений не принимал и лишь отвозил документы.



По версии СК и прокуратуры, обвиняемые незаконно получили доступ к персональным данным инвалидов в ФСС, нуждающихся в инвалидных колясках и протезах, и через фирму «Альянс» стали предоставлять очередникам нужный товар — указывали его завышенную стоимость. А далее направляли сфабрикованные документы с заявлениями от имени инвалидов в отделения фонда для получения компенсации мошенническим путем.

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В первом эпизоде дела фигурируют 614 фактов перевода средств на счета инвалидов, а далее закупщика — «Альянса». Ущерб оценен в 14 млн рублей 533 тысячи рублей.

Еще 10,7 млн рублей, как полагают силовики, группа похитить не успела — 520 пакетов документов на выплату компенсаций от государства за приобретение средств реабилитации остались неоплаченными на фоне начавшейся в ФСС проверки. Данный эпизод в СК квалифицировали как покушение на мошенничество.

В финале судебного процесса представитель потерпевшего фонда заявила гражданский иск на 14,5 млн рублей к двум бывшим сотрудникам ФСС Фатыхову и Сагирову. Со слов участников процесса, произошло это не без участия прокуратуры, которая уже после старта прений попросила возобновить судебное следствие. А в ходе повторных прений прокурор просил взыскать 14,5 млн рублей со всей тройки подсудимых.



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Заметим, младший из братьев Сагировых находится под домашним арестом, два других фигуранта провели в СИЗО уже четыре года, так что с учетом закона о зачете сроков уже отбыли по 6 лет из запрашиваемого срока.

Четвертым фигурантом этого дела является челнинский бизнесмен Альберт Закиров, организатор фирмы «Альянс». С 2019 года он находится в розыске. Причем в 2020-м его заподозрили еще и в мошенничестве с получением в аренду на 49 лет 2,5 га в национальном парке «Нижняя Кама».

Ранее в «колясочной афере» подозревали и директора «Альянса» Рустема Валиева, однако позже он получил статус свидетеля обвинения.