Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС, говорится на сайте сообщества.

Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в 12-й пакет включили «мощный набор, внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые ослабят оборонный сектор России».

Новые ограничения запрещают ввозить в Евросоюз произведенные и обработанные в России алмазы, а также в третьих странах, с экспортом из России, с 1 января 2024 года.

скриншот realnoevremya.ru из видео European External Action Service (EEAS)/YouTube.com

Кроме того, Евросоюз вводит новые экспортные ограничения против России на продукцию и технологии двойного назначения.

Напомним, 14 декабря Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России во время обсуждения ограничительных мер на саммите Евросоюза. Вена блокировала ограничительные меры, добиваясь исключения Украиной из черного списка Raiffeisen Bank International. Киев принял эти условия, и Австрия сняла вето.



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Айрат Назипов