В Самарской области задержали главу регионального управления МЧС России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России (архив)

Задержан начальник главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко. Его заподозрили в платном покровительстве фирмам в сфере пожарной безопасности, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, Олегу Бойко инкриминируют получение свыше 25 миллионов рублей за покровительство бизнесу.

В структуре МЧС задержанный работает больше 23 лет. Пост главы управления МЧС по Самарской области Бойко занял в 2014 году. В сентябре 2019 года его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Айрат Назипов