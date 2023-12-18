МЧС завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Президент России Владимир Путин решил вывести оперативную группу МЧС России с территории Египта. Об этом сообщили глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков на оперативном селекторном совещании.

Он уточнил, что с 3 ноября на территорию Россию удалось доставить свыше тысячи человек, включая 470 детей. Сейчас в Каире ожидает отправки последняя группа российских граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей.

— Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены, — объяснил Куренков.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Всего за 2 месяца МЧС России направило 15 спецрейсов на Ближний Восток. Они доставили 350 тонн гуманитарных грузов.

В середине ноября в столице Татарстана встретили семью из 10 человек — они прибыли в Казань из сектора Газа. Сначала их доставили спецбортом в Москву из Каира, а уже затем они направились в республику.

Напомним, первый борт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, собранной жителями Татарстана при участии фонда «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» и ДУМ республики, отправился из Казани в Египет 10 ноября. Общий вес груза составил 25 тонн. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность жителям республики, принявшим участие в ее сборе.

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Айрат Назипов