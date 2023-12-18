В Кремле назвали успешными усилия по стабилизации цен на яйца в России

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Меры по стабилизации цен на куриные яйца в России, которые приняли правительство и Минсельхоз страны, увенчались успехом. Такими выводами поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом, — цитируют его «Ведомости».

Представитель Кремля уточнил, что властям удалось обнулить пошлины и провести оперативные контакты с другими странами по импорту яиц. Прямая линия с Владимиром Путиным ускорила этот процесс.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Проблему 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны. Владимир Путин извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Проблему должны устранить в ближайшее время.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на яйца начнут снижаться. Товар в страну завезут из Азербайджана и Турции.

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Айрат Назипов