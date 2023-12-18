Портал «Грамота.ру» назвал словом 2023 года «нейросеть»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По версии «Грамота.ру», словом 2023 года стало существительное «нейросеть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала.

— Выбор был сделан на основе сбалансированных критериев — анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов, — говорится в сообщении.

Слово набрало более 75% голосов. Следом за ним идут: «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Кроме того, более 20% набрали «промпт»/«промт» и «имба».

Слово года будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Для этих целей будет составлено его полное словарное описание.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ноябре Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) выбрал в качестве слова года глагол «галлюцинировать». Словарь определил термин как создание «ложной информации» технологией ИИ. Новое значение глагола демонстрирует, почему тема искусственного интеллекта вызывает так много споров.

С развитием ИИ в языке появились новые связанные с технологией термины. Например, в этом году в Кембриджский словарь включили слова «большая языковая модель», «генеративный ИИ» и «GTP». Многие существующие слова приобрели новое значение.

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Максим Кокунин