Госсовет Татарстана запретил детям посещать кальянные

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, который запрещает несовершеннолетним находиться в помещениях, где разрешены табак и кальян. Депутаты поддержали инициативу нового прокурора республики Альберта Суяргулова на 50-м заседании.

Принятое решение позволит не допустить предотвращение популяризации табака и никотиносодержащей продукции среди детей и подростков, считают в надзорном ведомстве. Законопроект также призван защитить детей от воздействия вторичного табачного дыма.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета республики. Он принят в окончательном чтении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Альберт Суяргулов предложил запретить нахождение несовершеннолетних в кальянных, а также в специально выделенных изолированных помещениях, где допускается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции.

В пояснительной записке закона было сказано, что его положения согласуются с выполнением основных задач, предусмотренных концепцией демографической политики России на период до 2025 года — увеличение продолжительности жизни населения, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.

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Айрат Назипов