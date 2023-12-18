На выборах президента Египта победил действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси

Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выиграл на президентских выборах. За него проголосовало 89,6% избирателей, сообщает ТАСС.

В выборах приняли участие почти 70% из более 67 млн избирателей, имевших право голоса. Явка составила 66,8%. Остальные кандидаты набрали от 1,9% до 4,5%.

Таким образом, Абдель Фаттах ас-Сиси будет руководить страной на протяжении еще шести лет.

В 2013 году Ас-Сиси организовал государственный переворот, в ходе которого с поста президента был свергнут Мухаммед Мурси. До этого он занимал пост министра обороны страны.



Этой осенью Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил решение создать в Каире филиал КФУ. Его планировали открыть до конца года.

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Айрат Назипов