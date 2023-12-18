В парках и скверах Казани в новогодние каникулы проведут 161 мероприятие

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 26 общественных пространствах Казани в новогодние праздники проведут 161 мероприятие. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Для общественных пространств подготовили праздничную программу «Мерцание». Она будет состоять из трех блоков: крупные события, уже полюбившиеся мероприятия и мероприятия с сообществами.

К новому году в Казани украсили 23 общественных пространства, в том числе «Сад рыбака». В 15 из них установили елки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главную елку столицы Татарстана, установленную у Центра семьи «Казан», торжественно откроют 23 декабря. Запланировано интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи.



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Татьяна Демина