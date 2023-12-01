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Итоги дня: раис и прокурор Татарстана оценили сериал «Слово пацана», первый Desport открылся в Казани

21:00, 01.12.2023 2
Итоги дня: раис и прокурор Татарстана оценили сериал «Слово пацана», первый Desport открылся в Казани
Фото: скриншот realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 1 декабря:

  • Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопрос влияния достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. С докладом выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
  • Также Путин заявил, что ожидаемая средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, что является рекордом: «Слаженная ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет».
  • Трофей международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который в 2024 году примет Казань, с космодрома Байконур отправили на МКС. В космос в 12:25 запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25».
  • Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал подумать над идеей отправить победителя «Игр будущего» в космос и снять с ним фильм про киберспорт под названием «Вызов-2».
  • Владимир Путин подписал указ о формировании «Холдинга ВВСС» для управления аэропортом Пулково. Теперь 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы», управляющей компании аэропорта, переходят в собственность «Холдинга ВВСС».
  • Совокупный ущерб от коррупционных преступлений в Татарстане превысил 3 млрд рублей. В этом году в суды республики подано 63 заявления о взыскании сумм взяток и ущерба от коррупционных преступлений на общую сумму свыше 450 млн рублей.
  • О развращении низового чиновничьего аппарата, взыскании с коррупционеров республики 480 млн рублей и несогласии с позицией руководителей, пытающихся прикрыть подчиненных-взяточников, заявил сегодня новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Сам факт своего появления на антикоррупционной пресс-конференции для СМИ он предложил оценивать как свое отношение к проблеме мздоимства и злоупотреблений должностных лиц в ущерб конкуренции, экономике и государству в целом. Подробности — в репортаже «Реального времени».
realnoevremya.ru/Ирина Плотникова
  • ЦБ России может ослабить надзор за исламским банкингом. Регулятор не планирует вводить отчетность для участников эксперимента до 2025 года. Вместо этого он намерен запустить анкетирование.

  • С финальной речью в свое оправдание обратился к Вахитовскому райсуду Казани Сергей Юшко, доктор технических наук, бывший ректор КНИТУ-КХТИ. «Хищений я не совершал!», — сказал он. Ожидается, что приговор по его уголовному делу будет оглашен 19 декабря.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова
  • Правительство России направит в Татарстан 260 млн рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Больше, чем республика, в ПФО получит Саратовская область — 395,16 млн рублей. Всего на эти цели выделили 10 млрд рублей.
  • В Казани открылся первый магазин Desport, который заработал на месте Decathlon на ул. Родина, 51. Всего открыто четыре магазина с новыми названиями — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и столице Татарстана.
realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)
  • В семи районах Татарстана заболеваемость ВИЧ, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, выросла более чем в два раза. Это Агрызский, Елабужский, Лениногорский, Кайбицкий, Новошешминский, Сармановский и Ютазинский районы.
  • В следующем году в России введут диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
  • В Казани простились с экс-директором цирка Рамилем Шарифуллиным. Провожали его в последний путь родственники, друзья и коллеги.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов признался — нашумевший сериал «Кровь на асфальте. Слово пацана» пока не смотрел — не было времени, но считает — в любом материале можно найти и хорошее и плохое. «Разбираться надо не с самим сериалом, а с тем, как его преподносят, и, главное, как отдельные силы пытаются использовать его в своих интересах...», — сказал он.
  • Сериал раскритиковал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти регионов и руководство России: «В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали: к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит».
  • В Казани с 4 декабря до конца июня следующего года закроют для движения разворотную петлю под мостом «Миллениум» со стороны аквапарка и дворца единоборств «Ак Барс». Это связано со строительством рядом с объектом гостиничного комплекса.
  • Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год — обновлено 726 объектов. Фонд ЖКХ начал проведение электронных аукционов по программе капремонта многоквартирных домов на 2024 год.
  • На организацию и проведение в Казани цикла новогодних концертных программ в январские каникулы готовы направить 2,3 млн рублей из городского бюджета. Мероприятия пройдут у главной елки, а также в парках и скверах.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)
  • Татарстан стал одним из лидеров рейтинга интенсивного взаимодействия российских регионов с КНР. Республика получила девять баллов из 10. Столько же баллов набрали Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край и Тульская область.
  • В результате шторма в Крыму погибли пять человек, еще 12 местных жителей пострадали. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образований. Без электричества остались полмиллиона человек.
  • В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условия перемирия и открыло огонь по Израилю.
  • Швейцария заморозила активы России в размере 7,7 миллиарда швейцарских франков ($8,8 млрд). По данным СМИ, речь идет о предварительных цифрах, однако они уже увеличились по сравнению с 2022 годом.

Ключевые события 646-го дня специальной военной операции на Украине:

  • В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области.
  • На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества.
  • На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики.
  • На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
  • На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
  • На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.
  • Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106 районах.
  • Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области, Скадовск и Софиевка Херсонской области.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    Видимо надо до конца досмотреть Слово пацана. Есть предчувствие что окончание очень поучительное. Пересажают всех героев или поубивают. Молодежи будет хороший урок чем все эти геройства заканчиваются.
    Иначе бы его изначально не пропустили.
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    Анонимно 02 дек
    Сажают и убивают не только гопников и бандюганов.

    Поучительный итог: двое-трое из них стали высокопоставленными чиновниками и одновременно крутыми бизнесменами. Скупают недвижимость везде в мире.
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