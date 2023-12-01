Итоги дня: раис и прокурор Татарстана оценили сериал «Слово пацана», первый Desport открылся в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 1 декабря:
- Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопрос влияния достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. С докладом выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
- Также Путин заявил, что ожидаемая средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, что является рекордом: «Слаженная ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет».
- Трофей международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который в 2024 году примет Казань, с космодрома Байконур отправили на МКС. В космос в 12:25 запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25».
- Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал подумать над идеей отправить победителя «Игр будущего» в космос и снять с ним фильм про киберспорт под названием «Вызов-2».
- Владимир Путин подписал указ о формировании «Холдинга ВВСС» для управления аэропортом Пулково. Теперь 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы», управляющей компании аэропорта, переходят в собственность «Холдинга ВВСС».
- Совокупный ущерб от коррупционных преступлений в Татарстане превысил 3 млрд рублей. В этом году в суды республики подано 63 заявления о взыскании сумм взяток и ущерба от коррупционных преступлений на общую сумму свыше 450 млн рублей.
- О развращении низового чиновничьего аппарата, взыскании с коррупционеров республики 480 млн рублей и несогласии с позицией руководителей, пытающихся прикрыть подчиненных-взяточников, заявил сегодня новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Сам факт своего появления на антикоррупционной пресс-конференции для СМИ он предложил оценивать как свое отношение к проблеме мздоимства и злоупотреблений должностных лиц в ущерб конкуренции, экономике и государству в целом. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- ЦБ России может ослабить надзор за исламским банкингом. Регулятор не планирует вводить отчетность для участников эксперимента до 2025 года. Вместо этого он намерен запустить анкетирование.
С финальной речью в свое оправдание обратился к Вахитовскому райсуду Казани Сергей Юшко, доктор технических наук, бывший ректор КНИТУ-КХТИ. «Хищений я не совершал!», — сказал он. Ожидается, что приговор по его уголовному делу будет оглашен 19 декабря.
- Правительство России направит в Татарстан 260 млн рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Больше, чем республика, в ПФО получит Саратовская область — 395,16 млн рублей. Всего на эти цели выделили 10 млрд рублей.
- В Казани открылся первый магазин Desport, который заработал на месте Decathlon на ул. Родина, 51. Всего открыто четыре магазина с новыми названиями — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и столице Татарстана.
- В семи районах Татарстана заболеваемость ВИЧ, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, выросла более чем в два раза. Это Агрызский, Елабужский, Лениногорский, Кайбицкий, Новошешминский, Сармановский и Ютазинский районы.
- В следующем году в России введут диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
- В Казани простились с экс-директором цирка Рамилем Шарифуллиным. Провожали его в последний путь родственники, друзья и коллеги.
- Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов признался — нашумевший сериал «Кровь на асфальте. Слово пацана» пока не смотрел — не было времени, но считает — в любом материале можно найти и хорошее и плохое. «Разбираться надо не с самим сериалом, а с тем, как его преподносят, и, главное, как отдельные силы пытаются использовать его в своих интересах...», — сказал он.
- Сериал раскритиковал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти регионов и руководство России: «В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали: к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит».
- В Казани с 4 декабря до конца июня следующего года закроют для движения разворотную петлю под мостом «Миллениум» со стороны аквапарка и дворца единоборств «Ак Барс». Это связано со строительством рядом с объектом гостиничного комплекса.
- Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год — обновлено 726 объектов. Фонд ЖКХ начал проведение электронных аукционов по программе капремонта многоквартирных домов на 2024 год.
- На организацию и проведение в Казани цикла новогодних концертных программ в январские каникулы готовы направить 2,3 млн рублей из городского бюджета. Мероприятия пройдут у главной елки, а также в парках и скверах.
- Татарстан стал одним из лидеров рейтинга интенсивного взаимодействия российских регионов с КНР. Республика получила девять баллов из 10. Столько же баллов набрали Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край и Тульская область.
- В результате шторма в Крыму погибли пять человек, еще 12 местных жителей пострадали. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образований. Без электричества остались полмиллиона человек.
- В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условия перемирия и открыло огонь по Израилю.
- Швейцария заморозила активы России в размере 7,7 миллиарда швейцарских франков ($8,8 млрд). По данным СМИ, речь идет о предварительных цифрах, однако они уже увеличились по сравнению с 2022 годом.
Ключевые события 646-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106 районах.
- Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области, Скадовск и Софиевка Херсонской области.
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комментарии
Иначе бы его изначально не пропустили.
Поучительный итог: двое-трое из них стали высокопоставленными чиновниками и одновременно крутыми бизнесменами. Скупают недвижимость везде в мире.