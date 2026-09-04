В Татарстане за неделю подорожал бензин АИ-92 и дизельное топливо

АИ-92 подорожал до 68,11 рубля за литр, а дизельное топливо — до 80,81 рубля за литр

Фото: Максим Платонов

За неделю, с 24 по 31 августа, в Татарстане выросли цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Об этом сообщает Татарстанстат.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,8% — до 68,11 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило 0,7% и теперь стоит 80,81 рубля за литр.

Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 за неделю не изменились и остались на уровне 73,81 и 98,07 рубля за литр соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С начала года (по сравнению с декабрем 2025 года) больше всего подорожал бензин АИ-95 — на 16,95%. Бензин АИ-92 вырос в цене на 16,48%, АИ-98 — на 13,75%, дизельное топливо — на 11,62%.

Ранее сообщалось, что к концу октября ситуация на рынке топлива может стабилизироваться. На изменения повлияет снижение спроса на бензин и другие виды моторного топлива.

Алсу Сабирзанова