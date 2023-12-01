Татарстан стал одним из лидеров рейтинга интенсивного взаимодействия российских регионов с Китаем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан стал одним из лидеров рейтинга интенсивного взаимодействия российских регионов с КНР. Об этом сообщил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на пресс-конференции в Пекине.

Оценка давалась по десятибалльной шкале. Татарстан получил 9 баллов.

Вместе с Татарстаном столько же баллов набрали Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край и Тульская область, возглавив рейтинг. Однако ни один из регионов РФ не получил максимальных 10 баллов или минимального одного балла.

Михаил Виноградов подчеркнул, что в этом аспекте важным пунктом остается повышение узнаваемости России.

— Если анализировать информацию СМИ, 70—80% сообщений будет касаться переговоров и намерений. Не всегда очевидно, получили ли они развитие, — цитирует ТАСС его слова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что российские власти собираются публиковать такой рейтинг ежегодно. По его мнению, приведенная там оценка «весьма и весьма объективная».



На Международном форуме «РОСТКИ» в Казани Россия и Китай официально подписали 21 соглашение. Их подписали как образовательные учреждения, так и предприниматели. Они заключены в разных сферах. Напомним, первый российско-китайский форум «РОСТКИ» в Казани проходил 7—8 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова