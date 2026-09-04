В Казани открылся XXII Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар»

На церемонии собрались ведущие деятели киноиндустрии, кинокритики, продюсеры, режиссеры из разных стран

Фото: Мария Зверева

В театре имени Галиасгара Камала состоялась церемония открытия Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». В этом году он проходит уже в 22-й раз.

На торжественное событие собрались ведущие деятели киноиндустрии, кинокритики, продюсеры, режиссеры из разных стран, а также официальные лица республики и представители духовенства.



— Этот фестиваль начинался 22 года назад, и тот год был юбилейный для нас. Впервые этот фестиваль прошел в сентябре 2005 года — в год тысячелетия Казани. Я не могу не вспомнить людей, которые стояли у истоков этого фестиваля: первый президент нашей республики Минтимер Шарипович Шаймиев, Зиля Рахимьяновна Валеева (экс-министр культуры республики) и шейх Равиль Гайнутдин (председатель ДУМ России). Это был совместный проект, он был достаточно смелым решением, и именно благодаря этим людям мы стали одной из активностей в развитии фестивального движения в сфере кино в Российской Федерации, — передает слова министра культуры Татарстана Ирады Аюповой корреспондент «Реального времени».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также она зачитала приветственную речь министра культуры России Ольги Любимовой.

— Фестиваль зарекомендовал себя как значимая площадка для демонстрации фильмов как именитых, так и начинающих кинематографистов. Из года в год участники демонстрируют в своих работах лучшие примеры сохранения культурного кода своих народов и обмениваются опытом. Желаю Казанскому международному кинофестивалю «Алтын минбар» ярких премьер, творческой атмосферы, а также искреннего и теплого зрительского приема, — заявила Любимова.

Кинофестиваль проходит с 4 по 8 сентября. В основную конкурсную программу вошли 54 картины из 21 страны, еще 92 фильма покажут во внеконкурсных программах. Показы пройдут в кинотеатрах «Корстон» и «Мир», деловая программа развернется в Национальной библиотеке Татарстана.

Подробности программы кинофестиваля читайте в материале «Реального времени».

Алсу Сабирзанова