Бизнес-обзор: ТЦ «Восточный» отдают с дисконтом, клиника «Инсайт» реорганизуется

«Каздорстрой» потребовал 1,3 млрд рублей от субподрядчика по реконструкции трассы М-7

Фото: Реальное время

Пересчет расходов на реконструкцию трассы М-7 в Татарстане повлек за собой цепочку судебных споров дорожников: получив крупный иск от заказчика стройки, «Каздорстрой» выставил счет субподрядчику, «Строй-Инжинирингу», на 1,3 млрд рублей. Торговый центр «Восточный» на этой неделе выставили на повторные торги со снижением цены до 151,2 млн. Казанская клиника «Инсайт» начала реорганизацию бизнеса, создав новую компанию на базе своей нижегородской клиники, подробности — в обзоре «Реального времени».

ТЦ «Восточный» продают с дисконтом

В понедельник торговый центр «Восточный» в Казани выставили на повторные торги в рамках банкротства компании «Твой дом» Вячеслава Пимурзина. Процедура инициирована из‑за долга перед предпринимателем Ильдусом Муратшиным на сумму около 300 млн рублей.

Первые торги с начальной ценой торгового здания в 168 млн рублей, назначенные на 24 августа, не состоялись — заявок не поступило. Теперь объект предлагают за 151,2 млн рублей, то есть с дисконтом почти в 17 млн. Прием заявок открыт с 31 августа по 2 октября, аукцион запланирован на 5 октября.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В лот входит имущественный комплекс: нежилые помещения общей площадью свыше 1,5 тыс. кв. м на первом и втором этажах и в подвале, а также доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 649 кв. м. Объект расположен по адресу ул. Московская, д. 72/10 — на пересечении с ул. Парижской Коммуны, в центре Казани.

Еще в мае Вячеслав Пимурзин прокомментировал ход спора с Муратшиным и судьбу ТЦ. По его словам, сторонам удалось наладить конструктивный диалог и провести переговоры. Бизнесмен отмечал, что кредитору тоже важно разрешить затянувшуюся историю. При этом настаивал на сохранении концепции ТЦ «Восточный» как единственного в регионе мусульманского рынка, привлекающего около 10 тысяч клиентов в неделю. В планах — сделать центр точкой притяжения для туристов, а уникальную мусульманскую продукцию — одной из изюминок Казани.

Клиника «Инсайт» уходит на реорганизацию

Татарстанская сеть лечебно‑реабилитационных центров «Инсайт» запускает процедуру реорганизации. Решением единственного участника из ООО «ЛРЦ «Клиника Инсайт» выделяется новое юрлицо — ООО «Территория здоровья». Созданная структура будет иметь другую специализацию, сообщили в компании:

— Там будет другое направление медицины, пока всех подробностей мы не можем дать. Позднее, в процессе, все станет известно, — сообщил «Реальному времени» руководитель клиники Ренат Миназов.

Новая фирма зарегистрирована в Нижнем Новгороде на ул. Мончергорской, 16в. По этому адресу работает одна из клиник сети «Инсайт», здание для которой татарстанская компания начала строить еще в 2017 году, а достроила и сдала в 2025-м. Что касается названия «Территория здоровья», известно, что под этим брендом уже работает клинический лечебно-реабилитационной центр с тремя филиалами в Барнауле, Хабаровске и Владикавказе. Однако Ренат Миназов заявил, что кроме наименования их ничего не связывает: «Мы к ним не имеем отношения, и они к нам тоже».

Реорганизация затрагивает татарстанскую сеть клиник, основанную в 2006 году для помощи пациентам с наркотической, алкогольной и игровой зависимостью. В нее входят медцентры в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и с недавнего времени в Нижнем Новгороде, четыре амбулатории и стационар на 66 мест. Ежегодно медучреждение принимает свыше 5 тысяч пациентов и выступает клинической базой кафедры психиатрии и судебно‑психиатрической экспертизы КГМА. Выручка компании в минувшем году сократилась на 9%, до 175,2 млн, чистая прибыль составила 84,2 млн рублей.

Миллиардные споры вокруг реконструкции М‑7

В среду Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск одного из подрядчиков реконструкции М-7, компании «Каздорстрой», к своему субподрядчику, «Строй-Инжинирингу», на 1,3 млрд рублей. Третьим лицом к делу привлечен заказчик работ — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ранее ответчик сам инициировал против «Каздорстроя» несколько споров в категории исполнения обязательств строительного подряда: на 716 млн, 604 млн и 656 млн рублей. Первые два заявления суд вернул в отсутствие доказательств, а третье сейчас оставлено без движения до 18 сентября.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Еще два иска подал лично бенефициар «Строй-Инжиниринга» Азат Шайхелисламов. Он добивается признания недействительным пункта 2 допсоглашения №13 от 29 декабря 2024 года к договору субподряда №102/1-КДС от 10 ноября 2022 года в части установления размера вознаграждения за генподрядные услуги в размере 5,1% от стоимости выполненных работ. Просит применить последствия недействительности сделки в виде восстановления размера генподрядных услуг в редакции пункта 4.11 договора субподряда №102/1-КДС от 10 ноября 2022 года в размере 2%.

Судя по всему, тяжбы вызваны последствиями масштабной проверки освоения бюджетных средств в ходе реконструкции М-7 и М-12, которая выявила завышение стоимости части работ. После пересчета всех затрат «Волго-Вятскуправтодор» потребовал возврата крупных сумм от ряда дорожных компаний. Так, «Каздорстрой» получил иск на 1,9 млрд рублей.

В 2022 году с компанией заключали несколько госконтрактов на обновление участков федеральной трассы М-7 в Актанышском и Мензелинском районах на общую сумму 45,3 млрд рублей. «Строй-Инжиниринг» в том же году заключал с «Волго-Вятскуправтодором» 12 контрактов на 19,9 млрд рублей.

Уход Колесова из «Вертолетов России», инициативы ВЭФ

На неделе «Реальное время» рассказывало и о других знаковых новостях экономики и бизнеса. Одним из главных событий деловой повестки в эти дни стал уход Николая Колесова с поста генерального директора холдинга «Вертолеты России» и его переход в «Ростех». Вместо него временно исполняющим обязанности гендиректора «Вертолетов России» назначен Петр Мотренко, который ранее возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга — ПАО «Роствертол». Нового руководителя представил коллективу генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

предоставлено пресс-службой "Ростех"

Президент России Владимир Путин представил важные экономические инициативы на Восточном экономическом форуме. За 11 лет в дальневосточный регион привлечено 25 трлн рублей инвестиций, при этом экономика в целом показывает устойчивый рост: зарплаты увеличились на 6,3% в первом квартале. Глава государства также сообщил о стабилизации банковской системы и мерах по сдерживанию инфляции. «Реальное время» собрало основные заявления российского лидера на форуме.