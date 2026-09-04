«Хмелеград» пройдет на гастрономическом фестивале «Вкусы Казани»

Гостей фестиваля ждут стильные зоны отдыха и яркая шоу-программа

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«Хмелеград» — флагманский культурно-гастрономический проект компании «Напитки Вместе» — продолжает свое путешествие по России. Так, 5—6 сентября он пройдет в рамках фестиваля «Вкусы Казани», который подарит два дня гастрономического удовольствия, ряд мастер-классов и шоу шефов, а также насыщенную культурную и музыкальную программу.

«Хмелеград» посвящен современным традициям пивоварения, гастрономии и увлекательного городского досуга. 5 сентября с 12:00 до 22:00 и 6 сентября с 12:00 до 23:00 гостей будут ждать пространства безалкогольных брендов Red Finch 0.0, El Capulco 0.0, ESSA 0.0 и «Старый Мельник из Бочонка Безалкогольное». У каждого из них своя концепция оформления, которая передает характер и атмосферу бренда. Гостей фестиваля ждут стильные зоны отдыха и яркая шоу-программа.

Музыкальными хедлайнерами мероприятия станут известные артисты TERRY и Кристина Си. А поклонников ночных вечеринок ожидает сюрприз — 5 сентября состоится живое выступление Кравца, а после заката афтепати с уникальным сетом резидентов из творческого объединения CUSTOM.

История «Хмелеграда» началась в 2025 году с дебюта проекта на площадке «Депо.Москва», а в 2026 году он отправился в турне по городам России. Новый сезон «Хмелеграда» стартовал в Ульяновске в рамках музыкального фестиваля «Баржа Live», посетил спортивный «Ультра100» в Волжском и музыкальный «Летний вечер» в Саранске. После фестиваля «Вкусы Казани» проект отправится 11—12 сентября в Уфу на XII Уфимский международный марафон.

Следить за новостями проекта, программой мероприятий и анонсами следующих остановок маршрута можно на официальном сайте и в социальных сетях «Хмелеграда».

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Сайт: хмелеград.рф



Телеграм : https://t.me/Khmelegrad



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