Победителя казанских «Игр будущего» могут отправить в космос

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пообещал подумать над идеей отправить победителя «Игр будущего» в космос и снять с ним фильм про киберспорт под названием «Вызов-2» . По его словам, это неплохое предложение.



Идею также поддержал руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров. Ее он назвал отличной, пишет ТАСС.

— Это новая идея, она заслуживает как минимум того, чтобы над ней подумать, — заявил Игорь Столяров.

В космос 1 декабря с космодрома Байконур отправили трофей первого в истории международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Он вернется на Землю в следующем году, после чего его доставят в Казань, где и пройдет мероприятие.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



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Татьяна Демина