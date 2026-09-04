«Газпром Арена»: в октябре 2026 года концертов зарубежных исполнителей нет
Ранее менеджер рэпера Канье Уэста заявил, что он планирует выступления в Санкт-Петербурге
В октябре 2026 года на «Газпром Арене» не запланировано выступлений зарубежных исполнителей, о чем сообщили представители площадки 4 сентября.
— В ответ на участившиеся вопросы повторяем, что в календаре событий октября 2026 года концертов зарубежных исполнителей на «Газпром Арене» нет, — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Ранее, 17 августа, концертный менеджер рэпера Канье Уэста заявил, что артист планирует выступления 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Цены на билеты варьировались от 9 тыс. рублей за верхние ярусы до 160 тыс. рублей за VIP-места, и они были распроданы в первые часы после начала продаж.
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