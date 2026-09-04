«Газпром Арена»: в октябре 2026 года концертов зарубежных исполнителей нет

Ранее менеджер рэпера Канье Уэста заявил, что он планирует выступления в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

В октябре 2026 года на «Газпром Арене» не запланировано выступлений зарубежных исполнителей, о чем сообщили представители площадки 4 сентября.

— В ответ на участившиеся вопросы повторяем, что в календаре событий октября 2026 года концертов зарубежных исполнителей на «Газпром Арене» нет, — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ранее, 17 августа, концертный менеджер рэпера Канье Уэста заявил, что артист планирует выступления 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Цены на билеты варьировались от 9 тыс. рублей за верхние ярусы до 160 тыс. рублей за VIP-места, и они были распроданы в первые часы после начала продаж.

Никита Егоров