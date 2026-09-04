Будущее ключевой ставки: что говорят экономисты перед заседанием Центробанка
Экспеты оценили риски перегрева экономики и дали прогноз курса рубля до следующей недели
Ключевая ставка ЦБ за четыре с половиной года прошла путь от 9,5% до исторического максимума в 21%, а затем постепенно снижалась. Через неделю, 11 сентября, состоится очередное заседание совета директоров Банка России. Эксперты «Реального времени» обсудили дальнейшие шаги регулятора и их влияние на экономику. Подробности — в материале.
«Чем раньше Центральный банк сделает паузу, тем, возможно, меньше ошибок допустит»
Директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин ожидает, что на ближайшем заседании Центробанк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.
Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко считает, что поддержку рублю продолжают оказывать комфортные для экономики значения нефтяных котировок. «Российская смесь Urals на текущей неделе пользуется спросом в торговых рамках 75–90 долларов, что позволяет ожидать в перспективе неплохие показатели внешнеторгового сальдо страны», — отмечает эксперт.
Что касается краткосрочных прогнозов по валютам, Проценко ожидает, что доллар перейдет в торговые рамки 83–89,5 рубля. «По евро ожидаем продолжения колебания в границах 96–103 рублей. До начала следующей недели по юаню ожидаем диапазон в 12,3–13,2 рубля», — заключила эксперт.
Андрей Порошин, финансовый аналитик Bitbanker, в разговоре с «Реальным временем» предположил, что 11 сентября Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки, и базовым сценарием выглядит шаг на 0,5 процентного пункта: с 14 до 13,5%. Со слов Порошина, жесткая денежно-кредитная политика свою основную задачу выполнила: неконтролируемого ускорения цен не произошло, однако теперь возникает другая проблема — экономику важно не переохладить.
— Инвестиционная активность уже снижается, причем Владимир Путин прямо связал это в том числе с политикой ЦБ и правительства, направленной на борьбу с инфляцией. Поэтому дальнейшее снижение ставки выглядит логичным: бизнесу нужны более доступные деньги, особенно если стоит задача вернуть экономику к более высоким темпам роста, — считает эксперт.
Как менялась ключевая ставка в течение года
Редакция «Реального времени» на протяжении последних четырех лет внимательно следит за изменениями ключевой ставки Банка России. История ее колебаний началась с резкого повышения 28 февраля 2022 года — тогда показатель был поднят с 9,5% до рекордных на тот момент 20% годовых. В течение 2022 года регулятор постепенно смягчал денежно-кредитную политику. Серия последовательных снижений привела к тому, что к концу года ставка достигла отметки 7,5%.
Ситуация кардинально изменилась в 2023 году. Сначала произошло повышение до 8,5%, а затем последовал резкий рост до 12% в августе. К декабрю 2023 года показатель достиг 16% годовых.
2024 год ознаменовался новым витком ужесточения монетарной политики. Ставка последовательно повышалась до исторического максимума в 21% годовых, достигнутого в октябре. Этот уровень сохранялся вплоть до июня 2025 года, после чего начался процесс постепенного снижения. За год показатель уменьшился с 21 до 18%, затем до 17%, 16,5% и 16%.
В начале 2026 года снижение продолжилось: с 16 до 15,5%, затем до 15 и 14,5%. 19 июня ставку опустили до 14,25% годовых, 27 июля — до 14%.
«До гиперинфляции еще далеко»
Во время пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин признал снижение инвестиций в последнее время и назвал причину — сознательная политика Центробанка и правительства по подавлению инфляции.
— Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была, — пояснил глава государства.
Финансовый аналитик Bitbanker Порошин уверен, что слова Путина о «гипервсплеске» инфляции не стоит трактовать как прогноз гиперинфляции в России. По его словам, президент говорил о том, что такая угроза существовала и именно ее власти пытались не допустить при помощи жесткой денежно-кредитной политики. Более того, еще в июне Путин действительно употреблял слово «гиперинфляция», говоря о сценарии роста цен на 60–70%, но именно как о ситуации, которую Россия стремится предотвратить. При нынешней инфляции около 6% говорить о приближении России к классической гиперинфляции оснований нет.
Комментируя заявление Владимира Путина, Надоршин отметил, что до гиперинфляции России пока далеко. Галопирующая инфляция — двузначные темпы роста цен — более вероятный сценарий, и он присутствует в прогнозах Центробанка в рамках основных направлений денежно-кредитной политики.
Высокая ключевая ставка, по его словам, — не случайность, а осознанный шаг для обеспечения макроэкономической стабильности. С другой стороны, президент привел и позитивные данные. Экономика продолжает расти, и темпы могут превысить текущие 0,6%. Реальные зарплаты за первый квартал выросли на 6,3%.
Отдельно Путин остановился на инвестиционном цикле. Текущий цикл крупных проектов завершается, и необходимо запускать новый. Президент выразил уверенность, что это удастся за счет государственной поддержки и создания инфраструктуры. При этом он предостерег от наращивания экономики денежной массой — по его словам, это опасно и неизбежно влияет на инфляцию. Что касается отношений между правительством и ЦБ, Путин назвал их дискуссии нормальным явлением.
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