Будущее ключевой ставки: что говорят экономисты перед заседанием Центробанка

Экспеты оценили риски перегрева экономики и дали прогноз курса рубля до следующей недели

Фото: Айдар Раманкулов

Ключевая ставка ЦБ за четыре с половиной года прошла путь от 9,5% до исторического максимума в 21%, а затем постепенно снижалась. Через неделю, 11 сентября, состоится очередное заседание совета директоров Банка России. Эксперты «Реального времени» обсудили дальнейшие шаги регулятора и их влияние на экономику. Подробности — в материале.

«Чем раньше Центральный банк сделает паузу, тем, возможно, меньше ошибок допустит»

Директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин ожидает, что на ближайшем заседании Центробанк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.



— Основания для повышения есть, но коммуникация ЦБ и ожидания участников рынка скорее указывают на иное направление, поэтому увеличение ставки едва ли возможно. Центральному банку было бы разумно сделать паузу. Чем раньше Центральный банк сделает паузу, тем, возможно, меньше ошибок допустит регулятор. Развитие событий, которые мы сейчас наблюдаем, очень непростое и прямо говорит о том, что в экономике, несмотря на скромные темпы роста, может наблюдаться перегрев. Теория циклов и экономическая практика однозначно говорят, что за перегревом всегда приходит спад и острый кризис. Чем сильнее и дольше тянется перегрев, тем острее обычно последующий кризис, — предупредил Надоршин.

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко считает, что поддержку рублю продолжают оказывать комфортные для экономики значения нефтяных котировок. «Российская смесь Urals на текущей неделе пользуется спросом в торговых рамках 75–90 долларов, что позволяет ожидать в перспективе неплохие показатели внешнеторгового сальдо страны», — отмечает эксперт.

— Рынок ожидает решения Банка России по ключевой ставке на следующей неделе. Регулятор может взять паузу в цикле плавного смягчения монетарной политики. Важным фактором для курса национальной валюты станет изменение в рамках бюджетного правила. В период с 7 сентября по 6 октября монетарные власти планируют сократить величину транзакций с 6,5 млрд до 2,5 млрд рублей в день. Это, вероятно, поможет замедлить нисходящий тренд национальной валюты, — считает эксперт.

Что касается краткосрочных прогнозов по валютам, Проценко ожидает, что доллар перейдет в торговые рамки 83–89,5 рубля. «По евро ожидаем продолжения колебания в границах 96–103 рублей. До начала следующей недели по юаню ожидаем диапазон в 12,3–13,2 рубля», — заключила эксперт.

Андрей Порошин, финансовый аналитик Bitbanker, в разговоре с «Реальным временем» предположил, что 11 сентября Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки, и базовым сценарием выглядит шаг на 0,5 процентного пункта: с 14 до 13,5%. Со слов Порошина, жесткая денежно-кредитная политика свою основную задачу выполнила: неконтролируемого ускорения цен не произошло, однако теперь возникает другая проблема — экономику важно не переохладить.

— Инвестиционная активность уже снижается, причем Владимир Путин прямо связал это в том числе с политикой ЦБ и правительства, направленной на борьбу с инфляцией. Поэтому дальнейшее снижение ставки выглядит логичным: бизнесу нужны более доступные деньги, особенно если стоит задача вернуть экономику к более высоким темпам роста, — считает эксперт.

Как менялась ключевая ставка в течение года

Редакция «Реального времени» на протяжении последних четырех лет внимательно следит за изменениями ключевой ставки Банка России. История ее колебаний началась с резкого повышения 28 февраля 2022 года — тогда показатель был поднят с 9,5% до рекордных на тот момент 20% годовых. В течение 2022 года регулятор постепенно смягчал денежно-кредитную политику. Серия последовательных снижений привела к тому, что к концу года ставка достигла отметки 7,5%.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Ситуация кардинально изменилась в 2023 году. Сначала произошло повышение до 8,5%, а затем последовал резкий рост до 12% в августе. К декабрю 2023 года показатель достиг 16% годовых.

2024 год ознаменовался новым витком ужесточения монетарной политики. Ставка последовательно повышалась до исторического максимума в 21% годовых, достигнутого в октябре. Этот уровень сохранялся вплоть до июня 2025 года, после чего начался процесс постепенного снижения. За год показатель уменьшился с 21 до 18%, затем до 17%, 16,5% и 16%.

В начале 2026 года снижение продолжилось: с 16 до 15,5%, затем до 15 и 14,5%. 19 июня ставку опустили до 14,25% годовых, 27 июля — до 14%.

«До гиперинфляции еще далеко»

Во время пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин признал снижение инвестиций в последнее время и назвал причину — сознательная политика Центробанка и правительства по подавлению инфляции.

— Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была, — пояснил глава государства.



взято с сайта Росконгресса

Финансовый аналитик Bitbanker Порошин уверен, что слова Путина о «гипервсплеске» инфляции не стоит трактовать как прогноз гиперинфляции в России. По его словам, президент говорил о том, что такая угроза существовала и именно ее власти пытались не допустить при помощи жесткой денежно-кредитной политики. Более того, еще в июне Путин действительно употреблял слово «гиперинфляция», говоря о сценарии роста цен на 60–70%, но именно как о ситуации, которую Россия стремится предотвратить. При нынешней инфляции около 6% говорить о приближении России к классической гиперинфляции оснований нет.

— При этом полностью расслабляться ЦБ тоже рано: сам регулятор отмечает сохраняющиеся проинфляционные риски, включая бюджетный импульс, рост издержек и повышенные инфляционные ожидания. Для рубля снижение ставки будет умеренно негативным фактором, поскольку доходность рублевых инструментов будет постепенно сокращаться. Резкого перехода к дешевым деньгам ждать пока не стоит: даже после снижения до 13,5% реальная ставка останется достаточно высокой. Если инфляция осенью продолжит замедляться, цикл снижения ставки продолжится, и к концу года ключевая ставка может опуститься заметно ниже текущих 14%, — считает Порошин.

Комментируя заявление Владимира Путина, Надоршин отметил, что до гиперинфляции России пока далеко. Галопирующая инфляция — двузначные темпы роста цен — более вероятный сценарий, и он присутствует в прогнозах Центробанка в рамках основных направлений денежно-кредитной политики.

Высокая ключевая ставка, по его словам, — не случайность, а осознанный шаг для обеспечения макроэкономической стабильности. С другой стороны, президент привел и позитивные данные. Экономика продолжает расти, и темпы могут превысить текущие 0,6%. Реальные зарплаты за первый квартал выросли на 6,3%.

Отдельно Путин остановился на инвестиционном цикле. Текущий цикл крупных проектов завершается, и необходимо запускать новый. Президент выразил уверенность, что это удастся за счет государственной поддержки и создания инфраструктуры. При этом он предостерег от наращивания экономики денежной массой — по его словам, это опасно и неизбежно влияет на инфляцию. Что касается отношений между правительством и ЦБ, Путин назвал их дискуссии нормальным явлением.