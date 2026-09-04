Минэнерго России заявило о том, что сентябре объявят правила эвакуации

В первом полугодии количество атак БПЛА выросло вдвое

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре объявят о правилах эвакуации, сообщило Минэнерго России. Точные даты не уточняются.

— В первом полугодии количество атак БПЛА выросло в 2 раза — до 4,5 тысячи. Это только на объекты энергетики. Ударам подвергаются центры питания, генерирующие объекты, теплостанции, ТЭК — с начала года 4,5 тысячи ударов, в 2 раза больше, 85 процентов — объекты энергетики, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее медучреждения Казани и Челнов эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования.

Никита Егоров