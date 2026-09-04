Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало за рубежом

Участки открылись в Сухуме, Мельбурне, Оране, Осиповичах, Вишакхапатнаме, Петропавловске, Костанае, Гвадалахаре, Бохтаре и Измите

Фото: Максим Платонов

Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва стартовало за пределами России. Первыми возможность проголосовать получили отдельные группы российских избирателей в девяти странах, включая Абхазию, Австралию, Алжир, Белоруссию, Индию, Казахстан, Мексику, Таджикистан и Турцию. Всего досрочное голосование для отдельных категорий граждан пройдет в 45 государствах, сообщили в ЦИК России.

Речь идет о россиянах, находящихся в удаленных районах или местах с затрудненным транспортным сообщением. В первый день участки открылись, в частности, в Сухуме, Мельбурне, Оране, Осиповичах, Вишакхапатнаме, Петропавловске, Костанае, Гвадалахаре, Бохтаре и Измите. В дальнейшем голосование поэтапно начнется на других территориях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

География досрочного голосования охватывает не только города, но и удаленные промышленные объекты: нефтяные месторождения в Ираке, АЭС в индийском Куданкуламе, стройплощадку АЭС в Узбекистане, а также острова Маргарита (Венесуэла), Самуи (Таиланд) и Морони (Коморские Острова).

Для организации процесса задействованы 72 участковые комиссии. В некоторых случаях членам комиссий предстоит преодолеть сотни и тысячи километров: в Турции — почти 600 км, в Таиланде — более 750 км, в Мексике — свыше 1,6 тыс. км.

Ранее сообщалось, что на выборах в России будут работать 111 тыс. общественных наблюдателей.

Алсу Сабирзанова