«Просвещение» в 2026-м снизило на 25—30% выпуск учебников

Тенденция связана со «сложностью бюджетного финансирования»

Фото: Артем Дергунов

В период с января по август 2026 года издательство «Просвещение» сократило тиражи учебников. Генеральный директор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев отметил, что объем заказов на печать учебников со стороны этого издательства снизился на 25—30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По информации другой крупной типографии, снижение объема печати составляет примерно 20% год к году, пишут «Ведомости».

Такая тенденция связана со «сложностью бюджетного финансирования», по мнению Арсеньева. Изначально планировался рост заказов на 25% благодаря переизданию большого количества учебников. Он также указал на демографическую яму среди детей школьного возраста и сложности с финансированием закупок учебников на уровне регионов как на возможные причины снижения объемов печати.

Представитель «Просвещения» сообщил, что издательство выполняет свои обязательства по обеспечению образовательной системы необходимыми учебниками в рамках заключенных контрактов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Издательство «Просвещение» является крупнейшим игроком на российском рынке учебной литературы. В 2025 году оно выпустило 127 миллионов экземпляров учебников, а в первом полугодии 2026 года — 45,2 миллиона. В целом, по данным Российской книжной палаты, в январе — июне 2026 года в России было издано 150,8 миллиона книг и брошюр. В 2025 году выручка АО «Просвещение» составила 10,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 10,8 миллиарда рублей. За аналогичный период выручка АО «Издательство «Просвещение» достигла 50,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 26,3 миллиарда рублей.

Сокращение тиражей может быть связано с демографическими изменениями, считает научный сотрудник НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, поясняя, что учебник имеет семилетний срок службы и снижение числа школьников должно учитываться при определении необходимого объема изданий. Также активный переход школ на электронные учебники и цифровые ресурсы может способствовать этому сокращению, так как растут цены на бумагу и типографские расходы, а бюджеты регионов находятся в серьезном дефиците.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Борис Илюхин также обращает внимание на то, что, хотя демографическая ситуация частично влияет на сокращение тиражей, следует учитывать, что в текущий момент идет активное обновление содержания школьных учебников. Кроме того, на снижение объемов печати может влиять высокая база 2025 года.

Никита Егоров