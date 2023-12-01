ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условие перемирия.

В telegram-канале ЦАХАЛ указывается, что палестинское движение открыло огонь по Израилю во время перемирия, действие которого истекло сегодня в 08.00 мск.

— ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против организации ХАМАС в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня газета Wall Street Journal, ссылаясь на египетские источники, сообщала, что перемирие якобы продлевают на еще один день. Однако ни одна из сторон не подтвердила эту информацию.

Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о продлении перемирия в секторе Газа, информацию подтвердили и в telegram-канале движения. На прошлой неделе, 22 ноября, ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня.

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Илина Хакимова