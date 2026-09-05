Ильдар Игумнов покидает должность директора Детской цирковой школы

Школа отпраздновала 30-летие, вызвав зависть у Максима Никулина и устроив символическую смену поколений

Ильдар Игумнов . Фото: Динар Фатыхов

Казанский цирк показал спектакль-посвящение «Вверх», отпраздновав 30-летие Детской цирковой школы. Специальным гостем праздника стал гендиректор и худрук Цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Программу повторят еще несколько раз, а лучшие ее моменты войдут в новые шоу. Впервые за долгие годы Казанский цирк собрал программу практически полностью из «своих». На дне рождения руководитель школы Ильдар Игумнов сообщил, что уходит с этой должности. Новым руководителем станет его дочь Светлана Шарапова.

Чему Москва учится у Казани

— Школа казанского цирка — это, мне кажется, на сегодняшний день бренд, который знают не только в России, но и во многих странах за рубежом. И воспитанники казанской цирковой школы — это, конечно, будущее цирка, и не только нашего российского, но и международного, — сказал перед спектаклем директор Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина» Олег Кежаев.



Центр, где сейчас занимаются 223 ребенка, возник также в 1996-м. «С этого года на примере казанского цирка мы вводим у себя курс по истории цирка как основной обязательный для наших детей, — добавил Кежаев. — Потому что до этого без помощи коллег сами про это не могли догадаться. Когда ты занимаешься какой-то сферой профессионально, если не знать истории, не знать кумиров, которые были, прошли этот цирковой путь, стали знаменитыми профессиональными, историческими личностями, мне кажется, сформировать себя с точки зрения будущего профессионала невозможно».

— Мы показываем некий промежуточный результат работы. Мы к этому моменту готовились долго. Впервые за историю школы мы подошли слишком, наверное, ответственно. Был большой репетиционный период — свет, звук, как на взрослом полноценном спектакле. Работали все службы цирка, мы даже изготовили эксклюзивные костюмы специально для ребят — впервые за 30 лет существования этой школы, — рассказала директор цирка Эльмира Булатова, добавив, что половина участников выйдет на арену впервые, включая шестилеток.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все свое

Спектакль продолжительностью около двух с половиной часов был выстроен как дивертисмент, в который вошли и некоторые известные номера из громких программ прошлых лет, к примеру воздушный номер в кольце из «Мираса». Также в помощь подоспело клоунское трио «Без носков», в этот раз сделавшее упор на музыкальные номера — особенно порадовала зрителей их вариация на тему Smoke on the Water. Напоминая о летнем шоу «Акварель», вторая половина вечера проходила на арене, заполненной водой и фонтанами.

При этом сам спектакль трогательно начинался со сцены урока, со взаимоотношений ученика и учителя под аккомпанемент трубы, затем следовали архивные видеокадры, показывающие будни школы.

Школа открылась в 1996 году, ее директором бессменно является Ильдар Игумнов, хореограф и руководитель ансамбля народного танца, более 20 лет в ней работает балетмейстером-постановщиком его дочь Светлана Шарапова. На дне рождения Ильдар Игумнов сообщил, что уходит с этой должности. Новым руководителем станет Шарапова. Именно их ближе к финалу через видео благодарили звездные выпускники, среди них — Илья Салмов, работающий в цирке Cirque du Soleil. Сейчас в школе учатся 150 детей, все бесплатно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор Казанского цирка Эльмира Булатова несколько лет назад в интервью «Реальному времени» отмечала:

— Для того чтобы у школы был результат, ее ученики должны выступать в цирке. Сейчас я не могу собрать выпускников школы и создать хотя бы один номер. Потому что школа обучает до 14 лет, а дальше они уходят в свободное плавание. У нас есть прецеденты. Сейчас мы на программу набрали воздушных гимнасток. Все девочки были из Казани, бывшие воспитанницы нашей школы. Но они не остались в ее стенах. Многие продолжили обучение в частных студиях, многие ушли в частные коллективы. Я не знаю почему — так было до меня.

«Вверх» в этом плане — достижение Булатовой: это практически полностью казанская программа. Здесь есть шоу на трапеции, жонглеры на палубе, эквилибристы на велосипеде, воздушные гимнасты на бамбуках и энергичный хулахуп.

Особенно бурно зрители оценили номер «Воздушные гимнасты на ремнях» с юными артистами, который Игумнов поставил когда-то в школе первым. Сам директор вышел, исполняя песню Besame mucho, в окружении знойных красавиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чему завидует Никулин

Очень удачно, особенно по драматургии, выглядел номер с эквилибром на катушках — сразу после спектакля он поехал на конкурс в Москву. А также, конечно, «Скакалка по-татарски». К слову, сейчас цирк уже обдумывает новое национальное шоу, которое покажет в 2027 году, его режиссером вновь станет главный режиссер Цирка на Цветном бульваре Евгений Шевцов, а темой выберут, вероятно, Великий шелковый путь. Идею предложила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

— Как директору мне понятно, что через какое-то время многие из них, вполне возможно, приедут ко мне в Москву, — сказал гендиректор и худрук Цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. — Поэтому всегда на это смотришь с таким прицелом, знаете ли, коммерческим. Для меня артист — это тот, кто заработает мне деньги.

Максим Никулин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Честно могу сказать: я вам завидую, — добавил Никулин голосом, который ему достался от отца. — Я завидую реально, совершенно честно, как любой нормальный человек, связанный с этим делом. Это, наверное, то, что я хотел бы иметь у себя в Москве, но не имею по целому ряду причин. Это самое важное, что есть в принципе в жизни, — учить других людей, собирать их, давать им профессию, давать им старт, наблюдать за ними, когда они делают первые шаги, растут, потом становятся кем-то. Это очень важно, понимаете. Эти артисты не приходят вдруг из воздуха, они формируются здесь и сейчас, здесь, в таких школах, как ваша. Таких больших школ в России нет. Вы единственная, я считаю, самая лучшая школа цирковая в стране, в России вообще.