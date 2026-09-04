В Татарстане откроют четыре новых кластера «Профессионалитета» в 2027 году

К 2030 году в федеральный проект войдут все колледжи и техникумы страны.

Фото: Максим Платонов

В 42 регионах России в 2027 году начнут работу 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Татарстан вошел в число регионов-лидеров: здесь откроется четыре кластера. Такие данные озвучили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании в Калуге, передает пресс-служба правительства России.

Всего на конкурс поступило 389 заявок от 22 отраслей. Новые кластеры объединят 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. В Татарстане, как и в Вологодской, Новосибирской, Смоленской областях, Пермском и Хабаровском краях, откроется по четыре кластера. Больше только в Башкортостане — восемь, в Якутии и Челябинской области — по семь, в Нижегородской — шесть.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Республика шестой раз подряд стала победителем конкурса. К 2030 году в федеральный проект войдут все колледжи и техникумы страны.

До открытия кластеров региональным командам предстоит подготовить инфраструктуру и обновить образовательные программы под запросы работодателей.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-3 городов по числу студентов. К 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов.

Алсу Сабирзанова