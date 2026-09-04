«Ростех» показал арктический вертолет Ми-38ПС на форуме в Казани

Максимальная дальность полета с дополнительными баками превышает 1500 км

Фото: Сергей Козлов

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» впервые представил на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани арктический вертолет Ми-38ПС, сообщили в госкорпорации.

Ми-38ПС изготовлен на Казанском вертолетном заводе с учетом требований МЧС России. Максимальная дальность полета с дополнительными баками превышает 1500 км, является рекордной среди российских вертолетов.

Воздушное судно предназначено для перевозки людей, грузов, санитарных и поисково-спасательных операций. Оно способно брать на борт до 5 тонн груза или до 40 человек. Современные системы навигации и аварийного спасения обеспечивают безопасность полетов в сложных метеоусловиях.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В «Ростехе» отметили, что вертолеты холдинга много лет работают в интересах МЧС России и хорошо зарекомендовали себя в самых сложных операциях. Появление Ми-38ПС позволит расширить зону оперативного реагирования ведомства на Крайнем Севере, в том числе при ограниченной инфраструктуре и непростых погодных условиях.

Напомним, XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» проходит с 3 по 5 сентября в МВЦ «Казань Экспо». В экспозиции представлены 84 единицы техники от 230 организаций.

Алсу Сабирзанова