Минниханов и Куренков договорились создать центр безопасности в Татарстане

Кроме того, Куренкову был представлен арктический вертолет Ми-38ПС

Фото: пресс-служба раиса РТ

В Татарстане будет создана автономная некоммерческая организация «Центр пропаганды безопасности жизнедеятельности — центр безопасности РТ». Соответствующее соглашение подписали президент республики Рустам Минниханов и глава МЧС России Александр Куренков на выставке «Комплексная безопасность». Подробности проекта пока не раскрыты.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, сегодня Куренков посетил выставку на площадке МВЦ «Казань Экспо», где гости смогли ознакомиться с современными образцами техники и разработками более 230 организаций. Экспозиция охватывает основные направления отрасли, включая пожарно-спасательное оборудование, авиационные технологии, цифровые системы мониторинга и робототехнику.

Кроме того, Куренкову был представлен арктический вертолет Ми-38ПС. В рамках мероприятия также прошла торжественная церемония гашения художественных маркированных конвертов в честь 120-летия Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России имени Зиничева.

Ранее сообщалось, что в Лаишево открылся учебный комплекс для пожарных и спасателей.

Никита Егоров