«ДәртФест» сменил формат и стал фестивалем исламского искусства

В Казанском кремле появится арт-объект от Покраса Лампаса и выступит Московский андалузский ансамбль

Один из хедлайнеров фестиваля — Саида Мухаметзянова со специальной программой. Фото: Динар Фатыхов

«ДәртФест» (0+), пришедщий на смену фестивалю Tat Cult Fest и традиционно проходивший в Казанском Кремле 30 августа, объединяя представителей альтернативной музыки, театра, мультимедиа, в этом году сменил формат и стал фестивалем исламского искусства, который состоится 6 сентября.

В частности, в Присутственных местах зрители увидят инсталляцию известного художника Покраса Лампаса «РАССВЕТ — ЗАКАТ — РАССВЕТ: Культура / Природа», в которой будут сочетаться смены рассвета и заката, цифровые каллиграфические скульптуры и видео написания текста: «Кояш баю — Таң ату — Закат — Рассвет».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо обязательного дизайн-маркета и мастер-классов, на «ДәртФест» ожидаются дискуссии на тему воспитания и книгоиздания. В частности, одним из спикеров станет имам-хатыйб мечети «Гаилэ» Рустам хазрат Хайруллин. Ближе к вечеру начнется пластический спектакль «Дөр» Марселя и Марии Нуриевых (пятикратный номинант «Золотой маски»).

На музыкальной сцене выступят Султан Сафин, Динар Шаймарданов, дуэт «Рухи моң», а Саида Мухаметзянова подготовила специальную программу с этномузыкальным проектом «Дөнья».

Столичный гость — многонациональный Московский андалузский ансамбль, состоящий из уроженцев Алжира, Сирии и России, которых объединила любовь к старинной академической музыке арабских стран. Вход на фестиваль свободный.

Радиф Кашапов