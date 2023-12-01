Из-за шторма в Крыму погибли пять человек

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ГУ МЧС России по Республике Крым

В результате шторма в Крыму погибли 5 человек, еще 12 местных жителей пострадали. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

По его информации, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Без электричества остались полмиллиона человек. 159 частных домов и 193 приусадебных участка затопило. В 873 случаях были повреждены крыши зданий и сооружений.

— Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тысяч человек и 350 единиц техники, — проинформировал Сергей Аксенов.

скриншот realnoevremya.ru из видео ГУ МЧС России по Республике Крым

На Крым в выходные обрушился шторм с ливнями и ветром до 40 метров в секунду. Из-за непогоды оказались обесточены села, повалены деревья, повреждены газопроводы. Волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.

Ущерб от шторма оценили в 39,7 млрд рублей. Хотя еще в первые дни в сводках фигурировала цифра в пределах одного миллиарда.

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Айрат Назипов