Урожай зерна в России превысил 110 млн тонн с начала года

Это на 10,5 млн тонн больше, чем год назад

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Сбор зерна в России с начала 2026 года превысил 110 млн тонн. Это на 10,5 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на оперативном штабе ведомства, передает ТАСС.

По ее словам, обмолочено около 70% площадей зерновых и зернобобовых культур. Пшеницы собрано 83,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в России на субсидирование ж/д перевозок сельхозпродукции направили почти 10 млрд рублей. Это поможет в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне.

Алсу Сабирзанова