В Татарстане за неделю подешевели говядина, куры и гречка

При этом выросли цены на сахар, пшено, сметану, молоко и творог

Фото: Динар Фатыхов

За неделю с 24 по 31 августа в Татарстане снизились цены на ряд продовольственных товаров. Говядина подешевела на 0,1% — до 719 рублей за кг, куры — на 0,39% (до 233,98 рубля за кг), масло сливочное — на 0,16% (до 922,8 рубля). Об этом сообщает Татарстанстат.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на рис — на 4,4% (до 79,59 рубля за кг) и картофель — на 2,9% (до 55,93 рубля за кг). Также подешевели яблоки (на 0,8%, до 133,22 рубля за кг), помидоры (на 0,9%, до 125,22 рубля), колбаса варено-копченая (на 0,2%) и чай (на 0,7%).

При этом выросли цены на сахар — на 0,6% (до 80,99 рубля за кг), пшено — на 1,1% (до 46,85 рубля), сметану — на 0,3%, молоко — на 0,5% и творог — на 0,2%. Сосиски подорожали на 0,3%, вареная колбаса — на 0,3%, бананы — на 0,7%. Цена на водку за неделю не изменилась и осталась на уровне 881 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по росту потребительского спроса. Средние расходы россиян на душу населения составили 52,6 тыс. рублей в месяц.

Алсу Сабирзанова