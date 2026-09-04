ФАС: цены на АЗС не превысят инфляцию
Решение принято в рамках соглашения о поставках топлива на внутренний рынок с 12 крупнейшими нефтяными компаниями
Федеральная антимонопольная служба России заключила соглашения о поставках топлива на внутренний рынок с 12 крупнейшими нефтяными компаниями, сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов на полях ВЭФ, передает ТАСС.
В рамках соглашений компании обязались поставлять топливо на внутренний рынок и ограничивать рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, уточнил Магазинов.
Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета в августе оказались на 45 млрд рублей ниже плана. Минфин оценил допдоходы бюджета от нефти и газа в сентябре.
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