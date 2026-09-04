На кинофестивале «Алтын минбар» ввели несколько новых номинаций

Основной конкурс пополнился категориями «За лучшую звукорежиссуру» и «За лучшее музыкальное оформление фильма»

Фото: Артем Дергунов

В конкурсную программу XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» отобрано 54 картины.

В этом году стало больше профессиональных номинаций: основной конкурс пополнился категориями «За лучшую звукорежиссуру» и «За лучшее музыкальное оформление фильма», а в рамках национального конкурса впервые будет выбран «Лучший национальный сериал».

Как рассказала «Реальному времени» исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова, решение о новых номинациях было принято после прошлогоднего обсуждения с президентом фестиваля и представителем индийского кинематографа.

— Долгое время мы воспринимали фильм как что-то цельное, а в прошлом году наш президент фестиваля и представитель жюри из Индии обратили внимание, что музыка в фильме — это огромное влияние на аудиторию. Без музыки нет фильма. Без звука нет фильма, — пояснила Айтуганова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для оценки этой номинации в жюри пригласили известного композитора и звукорежиссера Антона Шварца, работающего в том числе в Голливуде. По словам директора, это шаг вперед, поскольку крупнейшие кинофестивали мира, включая «Оскар» и Каннский кинофестиваль, всегда выделяют музыкальную составляющую фильмов.

Председателем жюри стал иранский режиссер Маджид Маджиди, известный по фильму «Мухаммед — посланник Всевышнего» и номинант на премию «Оскар».

— Выбор именно лучшего фильма — достаточно сложная задача, потому что существует огромное количество номинаций, а звание «Лучший фильм» присуждается по различным параметрам: глубине идеи, актерскому мастерству и т. п., — передает слова Маджиди корреспондент «Реального времени».

Кинофестиваль открылся в Казани сегодня и пройдет с 4 по 8 сентября. В основную конкурсную программу вошли 54 картины из 21 страны, еще 92 фильма покажут во внеконкурсных программах.

Подробности программы кинофестиваля — в материале «Реального времени».

Алсу Сабирзанова