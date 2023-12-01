В Татарстане с 63 коррупционеров хотят взыскать более 450 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru

Совокупный ущерб от коррупционных преступлений в Татарстане превысил 3 млрд рублей. Эту цифру сегодня озвучил прокурор республики Альберт Суяргулов на брифинге.



При этом глава надзорного ведомства попросил — «не надо записывать республику в список коррупционных регионов». По его словам, ежегодное выявление 1 тысячи коррупционных преступлений говорит лишь о работе правоохранительных органов.

В текущем году в суды республики подано 63 заявления о взыскании сумм взяток и ущерба от коррупционных преступлений на общую сумму свыше 450 млн рублей, добавил он.

Также порядка 14 млн рублей в казну может поступить в качестве административных штрафов для предприятий-взяткодателей. За год в республике выявлено 65 фактов коммерческого подкупа, включая взятку двухкомнатной квартирой по заниженной цене, которую, по версии следствия, специализированный застройщик «Мирострой» передал инспектору Госстройнадзора Татарстана за сокрытие недостатков на строящемся объекте.

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Ирина Плотникова