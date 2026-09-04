Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев

Визит в Москву запланирован на 5 сентября

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5–6 сентября посетят Москву, а затем отправятся в Киев, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.

Визит в столицу России запланирован на 5 сентября. Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, американские переговорщики могут получить предложение России по Украине.

— Они приедут сюда узнать нашу позицию, что нас может устроить, а что может не устроить. Дальше поедут излагать свои предложения Зеленскому. Они прозондируют нашу позицию и одновременно услышат наше предложение, — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что в ИКАО ответили на угрозы власти Украины в отношении гражданской авиации России. Глава Минтранса ранее заверил, что власти постоянно улучшают требования к безопасности полетов и аэропортов.

Алсу Сабирзанова