Мишустин подписал 260 млн поддержки для аграриев Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Правительство России в 2023 году направит в Татарстан 260 млн рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Распоряжение о выделении межбюджетного трансферта подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Больше, чем Татарстан, в Приволжском федеральном округе получит Саратовская область. Ей правительство России на поддержку производителей зерновых культур решило выделить 395,16 млн рублей.

Среди регионов ПФО средства на компенсацию затрат производителей зерновых также получат Пензенская область (254,4 млн рублей), Башкортостан (почти 215,3 млн), Самарская область (205,57 млн), Оренбургская область (172,9 млн), Ульяновская область (130,6 млн), Нижегородская область (128,6 млн), Мордовия (119,3 млн) и Чувашия (61 млн). Меньше всего среди регионов округа получат Кировская область (50,57 млн), Пермский край (24,3 млн) и Марий Эл (20,8 млн).

realnoevremya.ru

Из регионов, которые получат средства на поддержку производителей зерновых культур, больше Татарстана также получат Алтайский край (580,8 млн рублей), Курская область (522,9 млн), Воронежская область (488,5 млн), Волгоградская область (466,1 млн), Орловская область (429,8 млн), Калининградская область (409,2 млн), Тамбовская область (403,8 млн), Новосибирская область (397,1 млн). Больше республики получат также Омская область (368,5 млн) Белгородская область (355,6 млн), Липецкая область (347,58 млн) и Красноярский край (315,3 млн).

Напомним, вице-премьер, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказывал, что из-за ранней теплой весны в регионе в 2023 году все посеяли на 2—2,5 недели раньше обычного. Но затем погода начала устраивать сюрпризы. Весной фиксировались заморозки, а летом — засуха.

В итоге ситуация привела к тому, что в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации. Действовал он до начала осени — его отменили 6 сентября.



realnoevremya.ru

По итогу республика не только не побила рекорд прошлого года по сбору урожая, но и сократила показатель. По последним данным, урожай к началу ноября 2023 года в Татарстане составил более 3,7 млн тонн с учетом кукурузы — это на 31,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проблемы осенью возникли и с озимыми. Их в этом году засеяли на 50 тысяч га больше, чем планировали, — 550 тысяч га. При этом состояние почти половины из них оценивалось как плохое.



В общей сложности кабмин России выделит регионам страны на поддержку производителей зерновых культур 10 млрд рублей. По расчетам властей, эти средства помогут оказать поддержку сельхозпроизводителей, в том числе в Центральной России, Поволжье и Сибири.

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Татьяна Демина