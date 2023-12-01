Трофей казанских «Игр будущего» отправили в космос

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Трофей первого в истории международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего», который в 2024 году примет Казань, с космодрома Байконур отправили на МКС. В космос в 12.25 запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25».

Перед тем как отправиться на МКС, трофей побывал в городах России. Путешествие главного приза турнира началось 14 ноября на ВДНХ в Москве — там его презентовали в рамках мероприятия «100 дней до Игр Будущего».

В Татарстан трофей прибыл 19 ноября. Он побывал в Иннополисе и в Казани. Спустя три дня его доставили в Ульяновск, где его представила фигуристка, уроженка столицы Татарстана Камила Валиева.

Трофей «Игр Будущего» вернется из космоса в 2024 году к началу турнира. После возвращения с МКС его привезут в Казань.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



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Татьяна Демина