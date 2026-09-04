В Лаишево открылся учебный комплекс для пожарных и спасателей

Он рассчитан на подготовку 3,5 тыс. специалистов ежегодно

В селе Столбище Лаишевского района открылся учебно-тренировочный комплекс для подготовки пожарных и спасателей, а также новая пожарно-спасательная часть (ПСЧ-80). В церемонии приняли участие глава МЧС России Александр Куренков и раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба главы республики.

Объект возвели за 250 дней. На его территории оборудованы площадки для отработки тушения пожаров в высотных зданиях, ликвидации аварий на транспорте, спасения людей из завалов и работы в условиях задымления. Есть симуляторы с температурой до 800 градусов.

Центр рассчитан на подготовку 3,5 тыс. специалистов ежегодно. Рядом с комплексом открыта пожарно-спасательная часть, которая обеспечит защиту 25 тыс. жителей 12 населенных пунктов района.

Интерес к обучению на базе центра уже проявили зарубежные партнеры — поступили заявки из Малайзии, Саудовской Аравии и ОАЭ. В 2028 году аналогичный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что в Лаишево отремонтируют пляж «Камское море» за 31,5 млн рублей к 2027 году.

Алсу Сабирзанова