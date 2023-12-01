«Поимка взяточников — это битье по хвостам»: Альберт Суяргулов послал сигнал «защитникам» коррупционеров

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

О развращении низового чиновничьего аппарата, взыскании с коррупционеров республики 480 млн рублей и несогласии с позицией руководителей, пытающихся прикрыть подчиненных-взяточников, заявил сегодня новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Сам факт своего появления на антикоррупционной пресс-конференции для СМИ он предложил оценивать как свое отношение к проблеме мздоимства и злоупотреблений должностных лиц в ущерб конкуренции, экономике и государству в целом. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Движимые жадностью коррупционеры используют весь свой ресурс»

Традиционная встреча силовиков с журналистами в канун Международного дня борьбы с коррупцией давно не собирала спикеров такого высокого ранга. На фоне представителей МВД, СК и антикоррупционного управления раиса Татарстана новый прокурор республики выступил ярче всех.

Его речь отчасти можно назвать политической. Цифр и реальных примеров в ней было немного. Зато Альберт Суяргулов попытался через СМИ донести до всех жителей Татарстана свое видение коррупционной ситуации, ее корней, последствий и дать недвусмысленный сигнал чиновникам на местах, да и коллегам-правоохранителям, напомнив о свежих делах и приговорах в отношении самих силовиков, включая арестованного за взятку экс-прокурора Купова. «Неприкасаемых в этом деле быть не должно!» — подчеркнул глава надзорного ведомства.

«Обычные люди под коррупцией понимают в основном взяточничество, на самом деле коррупция более многогранна. Помимо взяток, есть еще реализация чиновниками схемы хищения бюджетных средств, создание административных барьеров для чужих предпринимателей, обеспечение благоприятных условий функционирования для своих прикормленных предпринимателей, совместная работа должностных лиц и их родственников во властных структурах при наличии конфликта интересов, несоблюдение чиновниками возложенных на них запретов и ограничений, неправомерное использование должностных полномочий и многое другое.

Суяргулов рассказал, в чем видит корни коррупции. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Ситуация усугубляется еще и тем, что движимые жадностью коррупционеры не останавливаются на достигнутом и начинают расширять масштабы своих преступных схем. Для этого они используют весь свой должностной, интеллектуальный, административный ресурс. Как правило, ищут пробелы правового регулирования, несовершенства в организации бюджетного процесса, подыскивают подельников в органах власти и правоохранительных органах.



Если деятельность предпринимателя направлена на создание конкурентного товара или предоставление конкурентной услуги, создание рабочих мест и уплату налогов, то есть укрепление основы государства — ее экономики, то преступная деятельность коррупционера создает серьезный барьер на пути экономического роста, разлагает государственный аппарат и деморализует общество.

Поэтому главной задачей борьбы с коррупцией является не поимка взяточников — это битье по хвостам, а организация системной, скоординированной работы по противодействию этому явлению. Корни коррупции лежат в пробелах законодательства, излишней забюрократизированности в функционировании органов власти, в отсутствии эффективной системы контроля за чиновниками, а также — в недостаточном, к сожалению, уровне правоохранительных органов».

Директору Буинского драмтеатра досталось за контракты с родственниками

В своем выступлении прокурор процитировал слова Владимира Путина с расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам 2022 года — о необходимости последовательной системной работы по пресечению коррупционных деяний, принципиальной и жесткой борьбе со взяточничеством и коррупционными схемами.

«В органах прокуратуры достаточно большой на сегодняшний день спектр задач, а самое главное, полномочий в сфере борьбы с коррупцией», — заметил Альберт Суяргулов, напомнив почти весь функционал — контроль за доходами-расходами чиновников и соблюдением ими требований законодательства в данной сфере, а также антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, пресечение деятельности по возведению административных барьеров и контроль за предотвращением конфликта интересов.

По мнению прокурора, несовершенство правового поля является «серьезно способствующим коррупции фактором, которым пользуются умные чиновники». В текущем году коррупциогенные моменты выявили в 300 принятых нормативных документах и более чем 400 проектах таковых. Типовые нарушения — это отсутствие или неполнота административных процедур, необоснованная свобода «усмотрения должностных лиц» при принятии ими управленческих решений». Еще один бич — «привычка» делить бюджетные деньги с семьей и прикрывать своих.

«Такие факты выявлялись при заключении должностными лицами договоров со своими родственниками, поверхностном проведении органами контроля проверок организаций, в которых работают супруги», — отметил прокурор РТ и привел пример конфликта интересов: «Директор Буинского драмтеатра заключил многочисленные договоры организации гостиничных услуг, организации питания, аренды транспорта со своими родственниками».



В числе привлеченных за взятки в 2023 году — директор Казанского медколледжа. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сколько бюджетных средств в итоге получила семья деятеля культуры, на пресс-конференции не прозвучало, однако в управлении антикоррупционной политики главы республики отметили — директор театра привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Неприкасаемых быть не должно!»

По данным прокуратуры РТ, ежегодно в Татарстане выявляется больше тысячи коррупционных преступлений. В 2023-м в суды ушло 230 уголовных дел по 800 эпизодам. «Хотел сразу обратить внимание всех — не надо спешить записывать республику в список самых коррупционных регионов. Такие результаты стали возможны благодаря активной скоординированной деятельности органов власти и правоохранительных органов республики», — сообщил Суяргулов, отметив совместную работу оперативных служб ФСБ, МВД, органов следствия, прокуратуры, судов и иных органов власти республики.

Не останавливаясь на деталях, выступающий напомнил уголовные дела в отношении служащих и руководителей Фонда соцстраха, Ростехнадзора, Госстройнадзора, Главинвестроя республики, исполкомов Альметьевского и Тукаевского районов РТ, учебно-методического центра ФАС и казанского медколледжа. И отметил широкий спектр коррупционных проявлений — «от банальной дачи взяток до продажи чиновникам имущества по существенно заниженной цене, по сравнению с рыночной, в качестве предмета взятки, безвозмездное выполнение работ в интересах чиновника, заключение экономически невыгодных сделок с коммерческими организациями, подконтрольными органам власти».

С начала года под суд пошли 205 татарстанцев за преступления данных категорий. В числе уже осужденных — 24 силовика, восемь экс-руководителей органов государственной власти и местного самоуправление, 18 служащих федерального, республиканского и муниципального уровней и девять коммерсантов.

По делу о взятке «айфоном» привлекается экс-сотрудник прокуратуры Татарстана. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суяргулов напомнил о посадке на 9,5 года экс-начальника казанских отделов полиции «Ямашевский» и «Сафиуллина» Алексея Ершова, обвинявшегося во взятках и превышении полномочий на 20 млн рублей, 12 годах строгого режима для бывшего главного следователя СК в Лениногорске Сергея Иванова за взятки на 7 млн рублей.



«В подтверждение моих слов о неотвратимости наказания, невзирая на статусы и прочие заслуги, сообщаю вам, что в настоящее время расследуется дело в отношении бывшего сотрудника республиканской прокуратуры. Еще раз повторюсь для всех: неприкасаемых в этом деле быть не должно!» — заявил новый прокурор РТ, не упоминая о том, что дело о взятке «айфоном» было возбуждено с подачи Илдуса Нафикова.

Cовокупный ущерб от коррупционных преступлений превысил 3 миллиарда рублей, поделился оценкой гость пресс-конференции и сообщил: в 2023-м прокурорами предъявлены 63 иска о взыскании денежных средств и имущества на 480 млн рублей. В том числе самих полученных взяток, ущерба от коррупционных преступлений и недвижимости, незаконно выбывшей из собственности государства.

Коррупционные методы в бизнесе негативно сказываются на экономике и инвестиционном климате, наносят самый главный вред — ущерб конкуренции, продолжил свое выступление Суяргулов.

До суда дело обвиняемого во взятке квартирой пока не дошло. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По его словам, за год в республике выявлено и 65 фактов коммерческого подкупа. Причем за дачу таких «взяток» восемь организаций привлекаются к административным штрафам на сумму 14 млн рублей. «80 процентов штрафов уже уплачено», — поделился прокурор и озвучил резонансный пример с ООО «Специализированный застройщик «Мирострой»: «Представитель в интересах своей организации передал инспектору Госстройнадзора взятку в виде двухкомнатной квартиры по значительно заниженной стоимости за сокрытие допущенных при строительстве объекта недостатков».

Напомним, по версии силовиков, указанную «двухкомнатную взятку» в ЖК «Счастливый» Лаишевского района получил глава Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по РТ Ильнур Самигуллин, задержанный в марте 2023 года. До суда его дело пока не дошло. Однако, по данным «Реального времени», Самигуллин уже попал в черный список уволенных по утрате доверия — в этом году федеральный реестр таких чиновников пополнили шесть татарстанцев. При этом взяткодатель — «Мирострой» выплатил в казну штраф в 10 млн и был включен в спецреестр фирм, которые в течение двух лет не могут участвовать в государственных закупках.

Уволенные по утрате доверия теряют и пенсию

В этом году прокуроры республики стали активнее применять процедуру увольнения по утрате доверия за совершение крупных нарушений антикоррупционных норм, сообщил Суяргулов: «Полагаю, надо усиливать эту работу». В числе таких уволенных он назвал сотрудника МВД Татарстана, который, по версии ведомства, укрыл от декларирования почти 30 млн рублей в цифровой валюте при среднегодовом доходе меньше 1 млн». Речь о бывшем наркополицейском Руслане Бурганове, семью которого прокуроры пытаются «раскулачить» через Верхнеуслонский районный суд. Бурганов от криптомиллионов открещивается.

Всего в этом году прокурорами подано девять заявлений об обращении в доход государства активов, приобретенных на неподтвержденные доходы. Общая сумма по искам превышает 440 млн рублей. Упомянув дело криптомиллионера, Суяргулов заметил: «Есть еще более интересные судебные процессы, но о них расскажу вам в следующий раз — по их окончании».

На пресс-конференции прозвучало недвусмысленное предупреждение в адрес начальников тех, кого поймали на коррупции. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году реестр уволенных пополнил и помощник главы Менделеевского района Рустем Сабитов. По словам прокурора РТ, он укрыл от декларирования денежный заем почти в 3 млн рублей: «Парадокс ситуации в том, что этот служащий был сам ответственным за вопросы противодействия коррупции в районе».

Еще одним новичком черного списка стал начальник отдела торговли исполкома Альметьевска Дамир Хабибуллин, арестованный по делу о мошенничестве с поборами на помощь участникам СВО. «Думаю, нет необходимости комментировать уровень деградации такого чиновника, да?» — спросил у журналистов прокурор и добавил: на рассмотрении судов находится еще пять исков об увольнении госслужащих в связи с утратой доверия.

В частности, такой иск подан в отношении замглавы исполкома Альметьевска Андрея Подовалова, обвиняемого во взятке в 4,8 млн рублей за покровительство фирмам при проведении торгов и заключении контрактов на поставку горячего питания в школы.

Как уточнила уже после пресс-конференции представитель антикоррупционного управления Равия Шрша, в отличие от добровольного увольнения, формулировка «по утрате доверия» лишает экс-чиновников права на получение муниципальной пенсии в дополнение к пособию по старости.

Далее, не упоминая фамилий и географических наименований, Суяргулов дал понять — мириться с попытками защиты коррупционеров их начальниками не намерен:

— Акцентируя внимание на опасности коррупции, отмечу — регулярно прокуратура сталкивается с негосударственным подходом со стороны руководителей пойманных коррупционеров, которые пытаются всячески сгладить последствия для своих подчиненных. Мне непонятна такая мотивация и логика действий этих руководителей, так называемых псевдозащитников. Но я точно знаю, что для них это может закончиться очень плачевно. По этому поводу президент РФ высказался четко и однозначно — никакие заслуги, особые статусы не могут быть основанием для уклонения от ответственности. Неотвратимость наказания — единственное, чем должны руководствоваться руководители пойманных коррупционеров.

По мнению выступающего, существенных антикоррупционных результатов будет сложно достичь, пока каждый не поймет опасность этого явления.

«Большинство граждан прилюдно осуждают коррупцию, ратуют за борьбу с ней, но при первой же ситуации сами предлагают взятки для решения экономических и бытовых вопросов. Именно с этого начинается развращение представителей низового чиновничьего аппарата, которые впоследствии вырастают в руководителей высокого уровня», — подчеркнул Альберт Суяргулов.

Ирина Плотникова