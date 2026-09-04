ФАС: основные нарушения на топливном рынке — у независимых участников

Всего с начала года ФАС направила 78 предупреждений и возбудила 50 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов в России

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В августе больше всего нарушений на розничном топливном рынке зафиксировано у независимых участников, сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов на полях ВЭФ, передает ТАСС.

По его словам, именно на независимых участников пришлась основная доля выявленных отклонений. В отношении таких компаний антимонопольное ведомство применяет меры реагирования — выдает предупреждения и инициирует разбирательства.

Всего с начала года ФАС направила 78 предупреждений и возбудила 50 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов в России. Ведомство продолжает следить за ситуацией и реагировать на возможные нарушения.

Ранее сообщалось, что правительство усилит контроль за ценами на независимых АЗС. Поручение прозвучало на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Алсу Сабирзанова