Трусы, поцелуи и тараканье молоко: Шнобелевская премия 2026 года

А еще — коварство богачей, 3D-печать через хоботок комара, аэродинамика сморкания и другие достижения ученых

Фото: Реальное время

В Цюрихе вручили Шнобелевскую премию. Впервые за время ее существования церемония прошла не в США: это связано с ужесточением визового режима и иммиграционной политики страны. Однако перенос места действия нисколько не сказался на качестве отбора лауреатов. Как отныне точно определяется поцелуй, зачем швейцарские фермеры закапывали в землю 1000 пар трусов, для чего может послужить хоботок комара, какое молоко полезнее, коровье или тараканье, — во внеплановом выпуске новостей науки «Реального времени».

Кто выиграл Шнобелевскую премию 2026 года

Номинация «Биомеханика»: что такое поцелуй

Награждены Матильда Бриндл, Кэтрин Талбот и Стюарт Уэст, которые разработали самое точное определение поцелуя. Записывайте: это «неагонистические взаимодействия, включающие направленный внутривидовой орально-оральный контакт с некоторым движением губ/ротовых частей и без передачи пищи». Британско-американская команда Матильды Бриндл установила, что, по этому определению, целуются не только люди. Не прочь это сделать и белые медведи, некоторые птицы и даже муравьи, не говоря уже о других приматах.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые проследили «поцелуйное» поведение примерно на 21,5 миллиона лет назад, к предку всех крупных обезьян. Кстати, «Реальное время» описывало это исследование в ноябре прошлого года в рубрике «Интересные новости науки».

Номинация «Экономика»: богачи крадут конфетки у детей

Награждена международная группа ученых из США, Мексики и Канады — Пол Пифф, Дэниел Станкато, Стефан Коте, Родольфо Мендоза-Дентон и Дейчер Келтнер — за сбор доказательств того, что представители высшего класса чаще, чем пролетарии, воруют конфеты из детских запасов (!) и демонстрируют другие виды неэтичного поведения.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пол Пифф описывает, что более состоятельные люди чаще подрезают пешеходов, врут на работе, жульничают в играх, чтобы выиграть небольшие суммы денег. В общем, научно доказано: бедность не порок, а даже совсем наоборот.

Номинация «Химия»: тараканье молоко втрое калорийнее коровьего

Санджари Банерджи, Нэйтан Куссен, Франсуа-Ксавье Галла и другие ученые из Индии, Франции, Японии и США награждены за исследование тараканьего молока. Если совсем точно, они обнаружили, что белковые кристаллы «молока» живородящих тараканов содержат в три раза больше энергии, чем аналогичные белки наших буренок.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые исследовали кристаллическую решетку такого белка и выяснили, что эта уникальная форма хранения питательных веществ для развивающихся тараканьих эмбрионов обеспечивает постоянный доступ к полноценному рациону. А вырабатывается такое «молоко» в средней кишке таракана.

В номинации «Медицина»: как сморкаться

Эту премию присудили посмертно. Японский отоларинголог профессор Токуджи Унно умер в 2022 году в возрасте 89 лет. Но еще в 1977 году успел написать фундаментальную работу «Как сморкаться — аэродинамическое исследование сморкания». Профессор был специалистом по физиологии дыхания, поэтому его интересовали все аспекты процесса.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Итак, снова достаем двойные листочки и списываем из статьи ученого: «для наилучшего сморкания следует сделать умеренный вдох, а затем сильный выдох и сморкаться каждой ноздрей отдельно. Такие методы могут очистить от секрета нижние дыхательные пути в области грудной клетки в дополнение к верхним, помогая предотвратить респираторные заболевания».

Не благодарите.

В номинации «Биология»: на какую часть змеи надо наступить, чтобы она с гарантией укусила

Премию получили ученые из Сан-Пауло: Жоао Мигель Альвес-Нуньес, Адриано Феллоне, Сельма Мария Альмейда-Сантос, Карлос Роберто де Медейрос и другие их коллеги. Эта научная группа с риском для жизни описала, при каких условиях ядовитая змея должна вас укусить с наибольшей вероятностью. Для этого ученые проводили эксперименты: осторожно наступали на разные части разных ядовитых змей — многократно, при разных температурах и в разное время суток.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По мнению бразильских биологов, змеи кусаются в основном для самозащиты. Поэтому наступать на них категорически не рекомендуется: «при физическом контакте как самки, так и самцы змей нетерпимы к стимулу, независимо от размера и времени суток». Ученые особенно не рекомендуют наступать змее на голову: вероятность укуса при этом составляет 44%. Если вам очень не терпится дотронуться ногой до змеи, то выбирайте среднюю часть тела (20% вероятности укуса), а еще лучше — хвост (11%).

Удачи!

В номинации «Физика»: писсуар без брызг

Ученые из Канады, США, Китая и Саудовской Аравии — Рэнди Хард, Чжао Пан, Тедд Траскотт, Кавишан Турайраджа — решили: «Хватит это терпеть!» И занялись теоретическими и экспериментальными попытками спроектировать писсуар, предотвращающий разбрызгивание.

Чжао Пан, физик-гидродинамик, признался: работа была вдохновлена наблюдением после использования писсуаров в сандалиях и брюках цвета хаки. Острую социальную значимость исследования авторы описывают во введении к своему научному опусу.

скриншот из журнала PNAS Nexus

Результат вдохновляет: команда предложила варианты конструкции, позволяющие снизить разбрызгивание до 1,4% от обычного уровня. В статье они пишут, что конструкции разработали «путем решения дифференциальных уравнений, выведенных из задачи об изогональной кривой».

В номинации «Технология»: 3D-печать через хоботок комара

Ученые из Университета Макгилла (Канада) — Джастин Пума, Янг Чжень, Эван Джонстон, Чжан Цысинь, Лань Сяои — и их коллеги получили Шнобелевскую премию за новаторское использование хоботка комара в качестве сопла для 3D-печати высокого разрешения. Этот процесс — когда части тела мертвых насекомых используются как рабочие элементы оборудования — ученые назвали некропринтингом.

Канадские инженеры провели большой кастинг: изучили жала пчел, ос и скорпионов, клыки ядовитых змей. Идеально подошел комариный хоботок — прямой, длинный, достаточно жесткий и при этом крохотный. Внутренний диаметр — 20—30 микрон. Такую геометрию инженеры годами пытаются воспроизвести в искусственных соплах.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Результат «комариной» печати — разрешение в 18—22 микрона. Это вдвое эффективнее, чем у лучших мировых аналогов. Во время тестов удалось напечатать микросоты, крошечный кленовый лист и каркасы для выращивания клеток.

Вот только до подковы для блохи не додумались.

В номинации «Обоняние»: ароматные младенцы и вонючие подростки

Команда польских, немецких и шведских ученых — Илона Крой, Томаш Фраковяк, Томас Хуммель и Агнешка Сороковска — убедительно доказали, что младенцы пахнут для их родителей чудесно, а вот подростки — нет. До сих пор было известно, что запах собственного ребенка активирует зоны вознаграждения в родительском мозге. А значит, запах тела укрепляет родительско-детскую связь. Но до сих пор мало что было известно о том, как меняется это восприятие в процессе роста ребенка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ученые, не мудрствуя лукаво, опросили 235 разных родителей и провели всестороннюю статистическую оценку результатов. Получилось, что, чем старше ребенок, тем хуже (в восприятии мамы и папы) он пахнет.

В номинации «Шнобелевская премия мира»: враг твоего врага — твой друг

Группа ученых из США, Аргентины и Австралии провела исследование, которое показало, что люди больше ценят друзей, злобно настроенных к тем людям, которые нам не нравятся. Склонность человека «дружить против» теперь доказана научно. А добрый человек в качестве друга не всегда воспринимается лучше, чем злой.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Социологи провели шесть исследований, в результате которых обнаружили несколько закономерностей. Одна из них — предпочтение злых друзей, которые ненавидят ваших врагов вместе с вами.

В общем, становится понятно, почему у кота Леопольда нет друзей.

В номинации «Почвоведение»: зарыть трусы в землю

Почвенные биологи Франц Бендер, Марсель ван дер Хейден, Атлант Бьери и Пиа Вивиани (Швейцария, Нидерланды, Германия) произвели, пожалуй, главный фурор нынешней Шнобелевки. С помощью обычных людей они зарыли по всей территории Швейцарии 1000 абсолютно идентичных пар трусов из хлопка. А через два месяца выкопали и изучили, что стало с тканью.

Таким образом ученые оценили биологическую активность почвы. Если через два месяца изделие почти полностью разложилось — это означало, что почва хорошая, а ее микробное сообщество, насекомые и черви отлично перерабатывают органику.

Важно, что исследование провели в рамках проекта гражданской науки и организовано оно было для повышения осведомленности граждан о состоянии почв в Швейцарии. Обычно в подобных экспериментах используют квадратики хлопчатобумажной ткани, но эта группа исследователей решила пойти путем эпатажа — чтобы привлечь как можно больше добровольных помощников из числа любителей науки. Фермеры и садоводы-любители откликнулись с большим энтузиазмом.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Обошлось без научных сенсаций, но способ проведения эксперимента произвел фурор и попал в большинство мировых таблоидов.

Церемония переехала в Европу

Впервые за 36-летнюю историю Шнобелевской премии церемония награждения прошла в Цюрихе, а не в Бостоне. В прошлом году церемония была омрачена отсутствием почти половины из 10 научных команд-победителей. Причинами стали визовые ограничения и политика Дональда Трампа. В итоге организаторы приняли трудное решение навсегда изменить место проведения этого события — премия «переезжает» в Европу. Обязанности принимающей стороны в 2026 году с готовностью взял на себя швейцарский Цюрих. Церемония следующего года состоится в Антверпене, а потом вновь вернется в Цюрих, где будет проходить каждые два года.

Интересно, что 1 500 билетов в зрительный зал были распроданы за несколько дней, а команда организаторов получила всестороннюю помощь в проведении церемонии. А Цюрихский университет предложил даже институциональное финансирование премии — чего никогда не делали ни Гарвард, ни Массачусетский технологический институт, когда принимали Шнобелевку в США.

Премии прошлых лет: кубики вомбата, физика сливочного соуса, краш-тест лося

«Реальное время» каждый год публикует список лауреатов и описание их достижений.

Например, в 2019 году мы разговаривали о самых болезнетворных банкнотах и кубическом помете вомбата.

В пандемическом 2021-м церемония проходила онлайн, предметом исследования ее лауреатов стали универсальный человеко-кошачий словарь, исследование бактериального сообщества выплюнутой жвачки, ожирение политиков как индикатор коррупции в стране.

В 2022 году шнобелиаты проводили краш-тест лося, изучали изображения ритуальных клизм на керамике майя и заменяли лекарства мороженым.

В 2024-м Шнобелевку получили в числе прочих биологи, доказавшие, что млекопитающие могут дышать задним проходом, химики, отделявшие пьяных червей от трезвых, и математики, 350 тысяч раз подбросившие монетку и доказавшие, что это честный жребий.

Шнобелевскую премию 2025 года получили ученые, которые доказали, что алкоголь улучшает способность разговаривать на иностранном языке, но ухудшает эхолокацию летучих мышей. А итальянские физики изучили фазовый переход в соусе качо-э-пепе и определили, при каких условиях в нем образуются неприятные комки.

Шнобелевская (в оригинальном варианте — Игнобелевская) премия — пародия на Нобелевку. Больших денег Шнобелевская премия не приносит, но известность — однозначно. Ею, по определению, чествуют исследования, которые заставляют людей смеяться, но потом — задуматься: наука многолика, и многие исследования, которые кажутся странными и смешными, на самом деле приносят пользу или становятся частью больших научных свершений.