Коллектив Группы ТАИФ: «Искренние соболезнования родным и близким Раиса Метшина»

Ушел из жизни заслуженный химик Татарстана — Раис Музагитович Метшин

Коллектив Группы ТАИФ выражает искренние соболезнования мэру г. Казани Ильсуру Раисовичу Метшину, депутату Государственной Думы Айдару Раисовичу Метшину и предпринимателю Айрату Раисовичу Метшину в связи с уходом из жизни их отца — Раиса Музагитовича.

«Раис Музагитович оставил след в сердцах многих как видный общественный деятель, проявил себя как талантливый инженер и был надежной опорой для своих родных. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты. Пусть добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении Группы ТАИФ.